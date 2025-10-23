Bayrampaşa'da TEM Bağlantı Yolu Sağmalcılar Viyadüğü'nde yerinden çıkan genleşme derzine çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Aynı yolda ilerleyen çok sayıda aracın da lastiği patladı.

Olay, saat 01.00 sıralarında TEM Bağlantı Yolu Edirne istikameti Sağmalcılar Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, viyadüğün genleşme derzi henüz bilinmeyen bir nedenle koptu. Bu sırada seyir halindeki bir motosiklet kopan demir parçaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet üzerindeki 2 kişi ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada aynı yönde ilerleyen çok sayıda aracın da, kopan parçaya çarparak lastiği patladı. Lastiği patlayan araçların bir kısmı çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, bazı sürücüler ise araçlarının lastiklerini yol kenarında kendileri değiştirdi.

Aracının lastiği patlayan sürücü Hakan Yetimova, "Böyle bir şey yok. Geçen hafta aynı şey burada oldu. 30-40 aracın tekeri aynı bu şekilde patladı. 3-4 tane motosiklet ağır kaza yaptı. Taklalar attı. Çoğu kişinin kafası yarıldı. Kaburgaları kırıldı. Yani bir can pazarı yaşandı burada" dedi.

Karayolları ekipleri kopan parçanın onarılması için çalışma başlatırken, trafik akışı tek şeritten sağlanıyor. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı.





