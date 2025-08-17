Bayrampaşa'daki motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı

Bayrampaşa'da motosikletin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Yenidoğan Mahallesi Demirkapı Caddesi'nde Bilal S'nin kullandığı 34 NMT 460 plakalı motosiklet, önce yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ü'ye, daha sonra kaldırımdaki eski kıyafet kumbarasına çarptı. Motosiklet sürücüsü ile çarptığı yaya ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye götürdü.

Kaza nedeniyle bir süre trafik akışına kapatılan yol, polis ekiplerinin incelemelerinin ardından açıldı.

Bu arada, kazanın bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildiği belirlendi.