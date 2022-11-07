Baza kapağının altında kaldı! 7 yaşındaki Irmak'ın feci sonu 

Olay, Çine ilçesi Sarıoğlu Mahallesi’nde 6 Kasım Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki Irmak Şahin, henüz bilinmeyen bir nedenle odada bulunan bazanın kapağını yukarı kaldırdı.

Küçük Irmak, yarım açtığı bazanın kapağının bir anda üzerine düşmesi sonucu altında kaldı. Odaya gelerek kapıyı açan baba Ali Şahin, kızının hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Kızını bazanın altından kurtaran baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

O esnada eve gelen komşuları minik Irmak’a kalp masajı yaparak yeniden hayata döndürdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, talihsiz çocuğu ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı. Hemen tedavi altına alınan küçük Irmak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Küçük Irmak’ın ani ölümü anne Lütfiye Şahin ve baba Ali Şahin ile tüm sevenlerini yasa boğdu.

Hayatını kaybeden Irmak Şahin için Çine ilçesi kırsal Dereli Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Küçük kız, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verilirken cenazede gözyaşları sel oldu.(AA)