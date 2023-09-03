Bazen adaleti sağlamanın kanlı yolları da vardır

Denzel Washington’ın başrolünü domine ettiği Adalet filmi son perdesiyle kapılarını McCall hayranlarına açıyor. Eleştirmenlerin tam not verdiği kadar iyi olan Adalet 3 filminin geçtiğimiz hafta ilk gösterimini izleme fırsatım oldu. Baştan sona aksiyonu hiç dinmeyen filmde, Robert McCall’ın sonunda kendini evinde huzuru bulduğunu düşünürken Camorra arı kovanına çomak sokuyor. Kasabanın huzurunu sağlamak ise McCall’a düşüyor.

İtalya’nın Sicilya şehrindeki bir bağ evinde başlayan hikâye, McCall’ın dokuz saniyede ortalığı kan gölüne çevirmesinin ardından küçük bir çocuğun namlusundan yediği kurşunla farklı bir hâl alıyor.

Yolda bir polis (Gio) tarafından bulunan McCall gözünü açtığında kendini Doktor Enzo’nun ellerine teslim edilmiş halde bulur. Doktor Enzo vurulma olayının üstünü ‘düştü’ diyerek örtbas eder ve McCall’ın kendine gelmesini bekler. McCall günlerini Enzo’nun yanında iyileşerek geçirirken etrafı keşfetme fırsatı bulur. Bu keşif daha öncekilerine hiç benzemeyecektir.

Doktor Enzo, McCall’ın halini kurcalamak yerine ona ‘iyi biri misin yoksa kötü biri misin’ diye sorar. Kötü adamların peşinden gelip gelmeyeceğini öğrenmek ister. McCall ise henüz sorunun yanıtı bulamamıştır. Ama zaman, yarasını iyileştirirken kendini sorgulama ve geçmişinde yaptıklarıyla yüzleşme fırsatı verecektir.

Zamanla kasabayı ve insanlarını seven Robert McCall, Doktor Enzo ile yaşamaya başlar. Kasaba insanlarına alışan McCall tetiği çekmek yerine bunu yapacak daha doğru insanlar bulur. CIA’in ‘şüpheli para kaynakları’na bakan Emma’dan ‘uyuşturucuyu neden en güvenli limandan çaldıklarını’sorgulamasını ister. Kovana çomak sokan Camorra’dan intikam alma vakti gelmiştir. Fakat kasabaya musallat olan İtalyan Camorra mafyasının elebaşı Vincent Camorra rahat durmaz.

Kasabayı sakinlerine dar eden Vincent, CIA’in aradığı uyuşturucu satıcısıdır. Planlarını insanlara zorbalık ederek yapan Vincent’ın radarına ‘Amerikalı’ (McCall) takılır. Kasabada McCall’ı kolay kolay barındırmayacaktır.

İşte o zamana kadar geçmişte yaptığı korkunç şeylerle yüzleşerek kendini affetmeye çalışan McCall, huzuru o kasaba bulduğunu anlar. Enzo’nun sorduğu ‘iyi biri misin?’ sorusuna yanıt bulmaya çalışan McCall cevabını doktordan alır: İyi biri misin sorusunun cevabını hemen vermek yerine düşünen ve sorgulayan biri aslında kötü değildir. Bazen iyi biri olmak için de kötü görünen şeyler yapmak gerekir.

Olaylara pek çok kez karışmamak için çaba sarf eden McCall, o gün kim olduğunu ve yarın nerede olmak istediğini anladığında çoktan elinde silah Camorra’yı karşısına almıştır. Enzo’nun cevabı Camorra’ya yapacaklarında saklıdır.

Bulunduğu yerle bir bağ kuran Robert dostlarının intikamını almak için bir gece ansızın Vincent’ın evine sızar. Sakin ve ölümcül geçen gecenin sonunda Camorra mafyasının başı Vincent Camorra kendini Robert’ın gazabına uğramış, sattığı uyuşturucuları kusmaya çalışırken bulur. Daha önce o sokakları dostlarına dar eden Vincent’ı, Robet tam anlamıyla o sokaklarda süründürmüştür.

Robert McCall “olmam gereken yer olduğuna inanmaya başlıyorum” dediği bu yerde kendini bulurken dostlar edinmiş, savaşmaya değer bir davada adaleti sağlamak adına boğuştuğu vicdanını o gece Vincent ile sokaklara gömmüştür. Bu sefer sadece görev amacıyla değil doğru olduğuna inandığı adalet duygusuyla öldürmeyi tercih eder. Amacı öldürmenin dışında huzuru sağlamak ve insanları korumaktır. Ama bazen adaleti sağlamanın kanlı yolları da vardır.

İlk gösterimini izleme fırsatı bulduğum Adalet 3 filmi son zamanlarda filmi dolduran gerçek bir aktörün akıcı aksiyonuyla harmanlandığı nadir iyi işlerden biri olduğunu söyleyebilirim. Aksiyon gerilim türünü pek sevmeyen biri olarak filmi gerçekten çok beğendim. Denzel Washington’ın usta oyunculuğu sizi film boyunca kendi temposuna ayak uydurmaya zorluyor.

Filmde Robert McCall’ı sonunda huzura kavuşturmaya çalışan bir hikâye var. Hâlihazırda vicdanıyla boğuşan McCall şiddetten uzak dursa da sonunda en çokta vicdanına hesap verebilmek için eline silahı alır. Öldürdüğü için boğuştuğu vicdanını susturabilmek için yine öldürmek zorunda kalır. Buradaki ironi ise bunu yaparken vicdanından emindir. Ona kucak açan insanları koruyacak tek kişi olarak kendini görür. Ve tüm bunların sonunda mutlak huzur ve iyi insanlar vardır.

1 Eylül’de sinemalarda gösterime giren Antoine Fuqua’nın yönettiği ve Denzel Washington, Dakota Fanning, David Denman ile Eugenio Mastrandrea’nın oynadığı Adalet 3 filmi şans verilmesi gereken filmlerden. Film, TME Films dağıtımıyla Sony Pictures tarafından vizyona çıkarıldı. Filmi izlemenizi tavsiye ediyor ve sözlerimi burada noktalıyorum. Gelecek hafta yeni yapımlardan konuşmak üzere hoşça kalın.