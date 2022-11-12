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Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara atama kararları Resmi Gazete'de

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 01:46
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Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara atama kararları Resmi Gazete'de

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara atama kararları Resmi Gazete'de
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre; bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara atamalar yapıldı.

Buna göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya görevden alındı ve bu suretle boşalan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne Muhittin Bilge getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına da İbrahim Akın atandı.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne Evren Altay getirildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğüne Hakan Bayri atandı.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Selçuk Sevinç atandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Kadir Kılıç, görevden alındı.

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