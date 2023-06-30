Bazı bebekler neden sürekli ağlar

Bebeği devamlı ağlayan ebeveynler ne yapmalı? Günde üç saate kadar ağlama krizlerinin normal olduğunu söyleyen uzmanlardan birkaç tavsiye...

Bazı bebekler neden sürekli ağlar

Editör: Erkavim Yıldırım

Bebeğiniz henüz 3 aydan küçükse ve her gün hemen hemen aynı saatlerde durmadan ağlıyorsa doktorunuza görünmekte fayda var. Kolik hastalığı genellikle dördüncü aydan sonra düzelir ancak bununla birlikte birçok tedavi yöntemi de bulunuyor. Özellikle anne sütü ile beslenen bebeklerde, annenin beslenme alışkanlıklarının düzenlenmesi, probiyotikler, ilaç tedavisi, bitki özleri ve el ile yapılan masajlar kolik hastalığı için yapılabilecekler arasında sayılıyor.
Son dönemde yeni doğan bebeklerin çoğunda en sık rastlanan problemlerden biri de kolik hastalığıdır. Kolik hastalığının belirtisi olarak saatlerce ağlama krizleri gösteriliyor. Zaten koliğin en temel belirtisi de, ağlama krizleridir. Nedeni kesin olarak bilinmeyen kolik hastalığı, bağırsak sistemi ile sinir sisteminin tam olgunlaşmamasından da kaynaklanabiliyor. Ayrıca anne yaşı, annenin sigara içmesi ve ilk bebek olma durumu da diğer risk faktörleri arasında gösteriliyor.

İŞTE TAVSİYELER

Bulunduğunuz odada sakinleştiren müzikler dinleyin ve dinletin.

Bebek emziği mutlaka kullanın.

Süpürge ve sus sesleri de bebeğinizin hoşuna gidebilir.

En son alternatif ise bebeğinizle birlikte ufak bir araba yolculuğuna çıkabilirsiniz.

Bebeğiniz ağlarken mümkün olduğunca sakin olun, gerilmeyin.

Gülümseyen yüzle bebeğinizle göz teması kurmaya çalışın.

Göğsünüze basarak karnını ısıtın ya da ütü ile ısıtılmış bir bezi de bebeğinizin karnına bastırabilirsiniz.

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