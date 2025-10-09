Çorum İl Genel Meclisi’nde, İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından verilen yapı ruhsatlarında bazı firmalardan ücret alınmadığı iddiası gündeme geldi.

Plan ve Bütçe Komisyonu ile Araştırma Geliştirme Komisyonu’nun hazırladığı rapora göre, toplam 5 milyon 657 bin 229 TL tutarındaki yapı ruhsatı bedelinin tahsil edilmeden ruhsat verildiği tespit edildi.

İl Genel Meclisi toplantısında konuşan Yapı Kontrol Müdürü Burak Çağlar, 2025 yılı hizmet tarifesine göre, 94 adet yapı ruhsatı başvurusunun incelendiğini belirterek, bu başvurulardan 65’inin ücret muafiyeti kapsamında, 29’unun ise ücretli olması gerektiğini ifade etti. Çağlar, ücretli olması gereken başvurulardan 14 bin TL tahsil edildiğini, ancak yaklaşık 5 milyon TL’nin üzerinde bedelin alınmadığının belirlendiğini söyledi.

Çağlar, “Ticari yapılar grubunda 22 başvuru bulunuyor. Bu dosyaların 4’ünde yapı ruhsatı hizmet bedeli alınmadığı, tahsil edilmeyen toplam miktarın 4 milyon 30 bin 384 TL olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun idari bir kargaşadan kaynaklandığı değerlendirilmektedir” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Veli Uysal, 4 firmadan bedel alınmadığına dikkat çekerek, “Bu firmalardan neden ücret alınmadı, hesaplama hatası mı yapıldı?” diye sordu. Müdür Çağlar, “Bunlar hesaplanmamış, idari bir durum söz konusu” yanıtını verdi. Bunun üzerine CHP Dodurga İl Genel Meclis Üyesi Sadettin Akgül, “Ruhsat parası alınmadan neden veriliyor? Nasıl hesaplanmaz, bir şekilde hesaplanır” diyerek tepki gösterdi.

İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur ise idari bir ihmalin söz konusu olabileceğini belirterek, “Rapor sonucunda ortaya çıkan bu durumun sehven yapılmış bir hata olduğu düşünülüyor. Ancak kasıtlı bir ihmal varsa bunun da gereği yapılacak. Ruhsat bedellerinin tahsili için gerekli süreç başlatıldı” diye konuştu.