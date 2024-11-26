Bazı il ve ilçelerde kar tatili uzadı! İşte 26 Kasım 2024 Salı günü okulların tatil olduğu il ve ilçeler...

Kar yağışının etkisi devam ederken, il valiliklerinden gelen açıklamalara göre bugün kar nedeniyle tatil olan bazı il ve ilçeler belli oldu.

İşte o il ve ilçeler;

NEVŞEHİR

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden başlayıp yarın gün boyu devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte oluşabilecek tipi, buzlanma, don olayı ve sis tehlikesi nedeniyle eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi bildirildi.

NİĞDE

Valilikten yapılan açıklamada, kentte gece saatlerinde başlayıp, gün boyu devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı ile birlikte oluşabilecek tipi, buzlanma, don olayı ve sis tehlikesi nedeniyle 26 Kasım Salı günü il genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri, kreşler ve Kur'an kurslarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

SİVAS

Sivas'ta yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik veriler doğrultusunda bölgede etkisini sürdürecek yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde tüm okullarda 26 Kasım Salı günü eğitim ve öğretime ara verildiğini belirtti. Şimşek, paylaşımında "Kar yağışının keyfini çıkarmaya devam." ifadesini kullandı.

ERZİNCAN

Erzincan'da yoğun kar nedeniyle il genelindeki tüm okullarda yarın da eğitim-öğretime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun karın etkili olduğu belirtildi. Yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği kaydedilen açıklamada,

"İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Kasım Salı günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

KAYSERİ

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, hava durumu verilerine göre halen devam etmekte olan kar yağışının salı günü gece saatlerinden itibaren kuzey ve batı ilçelerinde etkisini artırarak devam ettireceğinin beklendiği bildirildi.

Hava koşuları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği duyurulan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelinde resmi-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, meslek eğim kursları, özel eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri valiliğimiz kararıyla daha önceki eğitime ara verme kararına ilave olarak 26 Kasım salı günü de bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir."

YOZGAT

Yozgat Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent genelinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiğinden ve sokak aralarında devam eden buzlanma sebebiyle eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz merkez ve ilçelerindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları, Kur'an kurslarında, 26 Kasım Salı günü eğitime ara verilmiştir. Hamileler, engelli bireyler, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır."

KIRŞEHİR

Kırşehir Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kent genelinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı beklendiğinden eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteorolojiden alınan son verilerin değerlendirilmesi sonucunda, 26 Kasım 2024 Salı günü Kırşehir genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan engelli ve hamile personelimiz de bir gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ÇANKIRI

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkisini sürdürmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle kar ve buzlanmadan kaynaklanabilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak il genelinde özel-resmi tüm kademe ve türdeki okullarda (Rehabilitasyon merkezleri ve Kur’an kursları dahil) 26 Kasım 2024 Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden annelerin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedildi.

TOKAT

Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteoroloji İl Müdürlüğü ve AFAD İl Müdürlüğü'nden alınan bilgilerin güncellenmesi ve yeniden değerlendirilmesi sonucunda; 26 Kasım 2024 Salı günü taşımalı eğitimin yanı sıra Tokat il genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde kar yağışı ve buzlanma riski sebebiyle eğitim-öğretime bir (1) gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personelimiz de aynı gün idari izinlisayılacaktır” denildi.

KASTAMONU

Kastamonu'da 7 ilçede taşımalı eğitim okullarında, 7 ilçede ise tüm okullarda kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle Azdavay, Daday, Devrekani, Doğanyurt, İhsangazi, Pınarbaşı ve Seydiler ilçelerinde 26 Kasım Salı günü okullar tatil edildi. Ağlı, Araç, Çatalzeytin, Hanönü, Küre, Şenpazar ve Tosya ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

BİNGÖL

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yedisu ile Adaklı ilçelerinde olumsuz hava koşulları devam ediyor. Oluşabilecek risklere karşı tedbir amaçlı Yedisu ilçesinde tüm okullar 26 Kasım Salı günü tatil edildi.

Adaklı ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

ERZURUM

Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde görülen olumsuz hava koşulları ve buzlanma sebebiyle 26 Kasım Salı günü Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerine bağlı ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca hamile ve engelli kamu personeli de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır."

MALATYA

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle vatandaşların güvenliği için eğitim ve öğretimle ilgili kararlar alındığı belirtildi.

Battalgazi, Yeşilyurt ve Kale ilçelerinde tüm örgüt, yaygın, resmi ve özel öğretim kurumlarında eğitim ve öğretime devam edileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Yazıhan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol ve Kuluncak ilçelerimizde ise eğitim ve öğretime yarın 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca yukarına eğitime ara verilen ilçelerin kamu kurumlarında görev hamile, engelli personel, çocuğu kreşe veya anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel aynı gün idari izinli sayılacaktır."

SAMSUN

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitim öğretime ara verilecek okulları duyurdu. İlkadım ilçesi hariç diğer ilçelerde bazı okullara 1 gün süreyle kar tatili verildi.

TRABZON

Trabzon'un iç kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası meydana gelen buzlanma riski nedeniyle 3 ilçede taşımalı eğitime 1 gün daha ara verildi.Konuyla ilgili Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "Araklı ilçemizde Yeşilyurt İlkokulu ve ortaokulu; Çankaya ilkokulu ve ortaokulu taşıma güzergahlarındaki ve bu bölgelerden gelen ortaöğretim taşımalı eğitime; Maçka ilçemizde Hamsiköy, Başar, Yazılıtaş, Bağışlı, Güzelyayla, Güzelce ve Gürgenağaç mahallelerinde taşımalı eğitime; Yomra ilçemizin kırsal mahallelerindeki Çamlıyurt ilkokulu, Maden ortaokulu, Oymalıtepe ilkokulu, Oymalı Şehit Sedat Kaplan Ortaokulu, Özdil ilkokulu ve Özdil İmam-Hatip ortaokullarında 26.11.2024 salı günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmesine İlçe Kaymakamlık komisyonlarınca karar verilmiştir" denildi.

AKSARAY

Aksaray’da önceki gün akşam saatlerinde başlayan ve bugün sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle tipi ve buzlanma riskine karşı eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmişti. Soğuk hava nedeniyle gece Aksaray Valiliği tarafından yapılan açıklamada yarın için de okulların tatil edildiği açıklandı. Yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde gece saatleri itibari ile etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 26 Kasım 2024 Salı günü ilimiz genelinde tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile engelli, çocuğu kreş ve anaokulunda devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır” denildi.

KARABÜK

Karabük'ün Eflani ilçesinin tamamında, şehir merkezi ve diğer ilçelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışı ve olumsuz havanın devam ettiği bildirildi. Kar yağışı nedeniyle Eflani ilçesinin tamamında, merkez, Safranbolu, Eskipazar, Ovacık ve Yenice ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde devam eden kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle Eflani ilçesinin tamamında, Karabük ve diğer ilçelerde ise 25 Kasım Pazartesi günü sadece taşımalı eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir."