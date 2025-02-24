Bazı illerde eğitime ara verildi! İşte kar tatilinin verildiği bölgeler…

Meteoroloji'nin yoğun kar yağışı uyarılarından sonra, ülke genelinde karla kaplanan manzaralar ortaya çıktı. Birçok ilde etkili olan şiddetli kar yağışından sonra olumsuz durumların önüne geçmek için okulları tatil etme kararı alındı.

İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler...

BARTIN

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, il genelinde bu gece ve yarın kuvvetli buzlanma tehlikesi oluşacağının beklendiği, ulaşımda meydana gelebilecek aksaklıklar ve yaşanabilecek diğer olumsuzlukların değerlendirildiği belirtildi.

SAMSUN

Samsun Valisi Orhan Tavlı, yaptığı yazılı açıklamada, il genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün daha ara verildiğini duyurdu.

Kamu kurumlarında görevli hamileler, engelliler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler de 1 gün idari izinli sayılacak.

ORDU

Ordu Valiliğinden gerçekleştirilen açıklamada il genelindeki tüm resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime yarın için ara verildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurumlarındaki hamileler, engelli personel ile karla mücadele tedbirleri kapsamında çalışan güvenlik, sağlık ve karla mücadele birimleri dışındaki 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacakları kaydedildi.

TRABZON

Trabzon'da meteorolojik verilere göre don ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 25 Şubat'ta il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı. Kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

GİRESUN

Giresun genelinde 25 Şubat Salı günü tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildi. Kamu kurumlarında gaziler, engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacakları duyuruldu.

SİNOP

Sinop’ta, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Açıklamada bu kapsamda, önleyici tedbir olarak il merkezi ile Gerze, Erfelek, Boyabat, Ayancık, Türkeli ve Dikmen ilçelerindeki tüm okullarda, Saraydüzü ve Durağan ilçelerinde ise taşımalı eğitime 25 Şubat Salı günü ara verildiği aktarıldı.

RİZE

Rize Valiliği oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 25 Şubat Salı günü tüm kurumlarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Kamuda çalışan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan anneler ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ARTVİN

Artvin'de etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle tüm okullarda yarın eğitime ara verildi. Kamu kurumlarında görevli engelli, hamile ve bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu bulunanlar ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personelin aynı tarihte idari izinli sayılacağı bildirildi.

KASTAMONU

Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle Devrekani, Doğanyurt, Küre, İnebolu, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Şenpazar ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında; Taşköprü ve Cide ilçesinde ise taşımalı eğitime 25 Şubat Salı günü ara verildiği bildirildi.

ZONGULDAK

Zonguldak'ta eğitime yarın ara verildiği bildirildi. Kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personelin, sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumunun hizmetin gereği olarak ilgili birimler tarafından değerlendirileceği ancak malul, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı aktarıldı.

VAN

Van'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime ara verildiği bildirildi. Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler ile çocuğu kreşe ve anaokuluna giden annelerin idari izinli sayılacağı kaydedildi.