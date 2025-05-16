Bazı illerdeki taşınmazların acele kamulaştırılmas kararları Resmi Gazete’de

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN İMZASIYLA KARAR YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Bazı illerdeki taşınmazların acele kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar doğrultusunda, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok şehirde çeşitli projeler kapsamında acele kamulaştırma işlemleri gerçekleştirilecek.

ENERJİ VE TOPLU KONUT PROJELERİ İÇİN KAMULAŞTIRMA

Yayımlanan karar kapsamında, Ankara'nın Bala ilçesine bağlı Yeniyapanşıhlı Mahallesi'nde bulunan 6541 ada, 1 parsel numaralı taşınmaz, Güneş Enerjisi Santrali (GES) elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından Hazine adına tescil edilmek üzere acele kamulaştırılacak.

Ayrıca, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yürütülen 250.000 Sosyal Konut Projesi çerçevesinde; Bartın Merkez Balamba Mahallesi, İzmir Tire Toki Mahallesi ve Karabük Yenice Yortan Merkez Mahallesi’nde bulunan taşınmazlar da kamulaştırılacak.

YENİ ENERJİ TESİSLERİ VE SULAMA PROJELERİ KAPSAMINDA KAPSAMLI KAMULAŞTIRMA

İstanbul’un Silivri ilçesinde bulunan 17 taşınmaz, Silivri Rüzgar Enerji Santrali’nin (RES) kapasite artırımı amacıyla acele kamulaştırılacak. Yozgat'ın Yerköy ilçesinde planlanan İğdecik Göleti Sulaması Projesi kapsamında da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen bölgelerde kamulaştırma işlemleri uygulanacak.

Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) tarafından Antalya, Aydın, Denizli, Eskişehir ve Sivas illerinde belirlenen taşınmazlar da kamulaştırma kapsamına alındı. Ayrıca, Çorum’da kurulması planlanan Topaz RES elektrik üretim tesisi için 79 farklı bölgenin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu aracılığıyla acele kamulaştırılmasına karar verildi.