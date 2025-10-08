CHP'nin bugün akşam Şişli'de düzenlemeyi gerçekleştireceği miting öncesi metronun bazı çıkışları kapatıldı. Açıklama Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapıldı.
Yapılan paylaşımda, İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu'n bazı çıkışlarının saat 17.00 itibarıyla kapatıldığı ifade edildi.
İstasyonun diğer 8 giriş-çıkışı ise kullanıma açık olacağı açıklandı.
Kapatılan çıkışlar şöyle:
* Şişli çıkışı,
* Fulya çıkışı,
* AVM
* AVM Otopark çıkışı
NE OLMUŞTU?
Cumhuriyet Halk Partisi, bugün saat 20.30'da Şişli Halaskargazi Caddesi / Cevahir AVM Önü’nde miting düzenleyeceğini açıkladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel “Adaletsizliğe karşı direniyoruz” ifadelerini kullanırken, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Darbenin 200. günü buluşmasına herkesi davet ediyorum" sözleriyle vatandaşları mitinge davet etti.
CHP MİTİNGLERİ ÖNCESİ BAZI METRO ISTASYONLARI KAPATILIYOR
CHP’nin mitingler düzenlemesinden bu yana mitinglerin yapılacağı yerlere yakın metro istasyonları valilik tarafından kapatılıyor.
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in tutuklanmasının ardından, 27 Ağustos 2025 tarihinde CHP’nin gerçekleştirdiği Beyoğlu mitingi öncesi Beyoğlu’na giden metro istasyonları kapatılmıştı.
Öte yandan 19 Nisan 2025 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı’nın “Gazze’de soykırıma, katliama ve tehcire hayır!” sloganıyla Beyoğlu Tünel Meydanı’ndan Taksim’e yapmak istediği yürüyüş öncesi Valilik kararıyla ulaşım kısıtlanmıştı.