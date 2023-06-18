Bazı sebze ve meyveler yan yana gelmemeli

Sebze ve meyvelerin erken bozulmasını önlemek için bazı şartlar gerekiyor. İşte beraber saklanmaması gereken o meyve ve sebzeler...

Bazı sebze ve meyveler yan yana gelmemeli

Editör: Ali Öncü

Bazı meyve ve sebzeler, olgunlaşma sırasında etilen gazı üretiyor. Bu da beraber sakladığınız diğer meyve ve sebzelerin raf ömrünü kısaltıyor. Örneğin elma, armut, kayısı, muz, kivi, mango, şeftali ve erik gibi meyveler etilen ürettiği için olgunlaştıkça renklerinde değişim gözlemlenir.

"Sepetteki bir çürük elma tüm sepeti çürütür" diye bir laf vardır. Ancak sadece çürük elma diğer elmaları çürütmüyor, iyi elma da başka meyvelere zarar verebiliyor. Bu yüzden patates, brokoli, havuç, lahana ve fasulye gibi etilene duyarlı sebzelerden uzak tutulmalı.

Yapılan araştırmaya göre beraber saklanmaması gereken sebzeler ve meyveler şunlar:

Elma ve karpuz

İki meyve de buzdolabında muhafaza edilmeli ancak elmanın ürettiği etilen karpuzu bozacağından birbirinden uzak tutulmalı.

Soğan ve patates

Soğan az miktarda etilen üretse de patates soğanın kokusundan bozulmaya meyillidir.

Muz ve diğer bütün meyve ve sebzeler

Bütün meyve ve sebzeleri muzlardan uzak tutun. Herhangi biriyle yan yana olması çabuk bozulmasına sebep olacak.

Beraber saklanabilen meyve ve sebzeler ise şunlar:

Kivi ve avokado

Olgunlaşana kadar dışarıda sakladıktan sonra korumak için buzdolabına koyun.

Domates ve erik

Buzdolabında saklayın ancak en iyi tadı almak için yemeden önce oda sıcaklığına getirin.

Nektarin, şeftali ve kayısı

Oda sıcaklığında saklanması tatlanmasını sağlayacak ancak çok erken buzdolabına koyulması tadını kaybettirir.

Salatalık, biber, karnabahar ve brokoli

Salatalık, biber, karnabahar ve brokoliyi buzdolabında birlikte saklamak onlara zarar vermeyecektir.

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