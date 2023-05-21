Bazı tarifler her derde deva…

Taze taze hazırlayacağınız bu içecekleri gün boyu tüketmeli; özellikle de çocuklarınızın öğünlerinden eksik etmemelisiniz.

Vitamin Deposu Malzemeler

Üzüm, 1 adet elma ve 1 adet armut

Üzümün içeriğindeki zengin vitamin ve mineraller tek başına vücudun günlük ihtiyacını karşılayabilecek özelliktedir. Üzüm A ve C vitaminlerinin yanısıra tam bir demir ve potasyum deposudur. Vücut tarafından kolayca özümsenen şeker yapıları sayesinde yüksek enerji kaynağıdır. İçerdiği diyet lifleri sayesinde sindirim sistemine yardımcı olur. Hazırlanışı:Tüm malzemeleri katı meyve sıkacağının haznesine koyarak sularını sıkın. Ne zaman içmeli: Özellikle soğuk havalarda sabahları içerek C Vitamini desteğini alabilirsiniz.

Kalp dostu

Malzemeler

1 adet muz, 1 avuç çilek, 1 avuç yaban mersini ve su

Çilek, tam bir antioksidan deposudur. Hücrelerde biriken serbest radikaller ve toksinlerin atılmasında yardımcı olur. Bu sayede kan damarlarının tıkanmasını önler, zayıf kılcal damarları güçlendirir.

Yabanmersini ise içerdiği A, B ve C vitaminleri ile kalsiyum, demir ve fosfor ile kansere karşı da önemli bir kalkandır. Hazırlanışı:Tüm malzemeleri katı meyve sıkacağının haznesine koyarak sularını sıkın. Ne zaman içmeli: Spor sonrasında içip, vücudunuza detoks uygulayabilirsiniz.

Zayıflatan iksir

Malzemeler 1 adet portakal, 1 adet greyfurt, 1 avuç yabanmersini

Yapılan araştırmalar greyfurtun zayıflamayı desteklediğini ortaya çıkarmıştır. Greyfurt şekerin vücutta eritilmesini desteklediğinden, şeker vücutta yağa dönüştürülüp depolanmadan kullanılır. Ayrıca içeriğindeki yüksek lif oranı sayesinde, kolesterolü önemli ölçüde düşürür. Hazırlanışı:Portakal ve greyfurtları narenciye sıkacağı ile sıkın. Yabanmersinlerini katı meyve sıkacağının haznesine koyarak sularını sıkın. Ne zaman içmeli: Zayıfl amaya katkısı olduğundan spordan bir saat önce içmenizde fayda var.

Yaşlanmaya son

Malzemeler: 1 adet yeşil elma, 1adet yeşil limon ve 1 adet havuç

Havuç en besleyici sebzelerden biridir ve vücuttan toksinlerin atılmasında çok etkilidir. İçinde yüksek miktarda bulunan ve vücudunuzun A vitaminine dönüştürdüğü beta-karoten sayesinde zindelik verir. Ayrıca içeriğindeki antioksidanlarla hücreleri içten güçlendirir ve yaşlanmayı önler. Hazırlanışı Limonları narenciye sıkacağı ile sıkın. Havuç ve yeşil elmayıkatı meyve sıkacağının haznesine koyarak sularını sıkın. Ne zaman içmeli: Yemeklerden yarım saat önce içmeye çalışın.