İlginç bulabileceğiniz ilginç bilgiler

Kulak çubuğu kulak kepçesinin temizliği içindirKulak çubuğu ile kulağın içini (kulak zarına yakın kısımları) silmemeniz gerekir.
2/20
Kan darbelere karşı hassastırKan vücudumuzdaki tek sıvı dokudur ve diğer dokular gibi darbelere karşı duyarlıdır. Şırıngadaki kanı püskürtürseniz kan hücrelerini parçalarsınız. Buna 'hemositoliz' denir.
3/20
Hayvanlar ölen ile uyuyan canlı arasındaki farkı anlarÖldüğümüz zaman vücudumuz feromona benzer birtakım kimyasallar salgılar. Bunlar 'Nekromon'dur. Hayvanlar da bunu algılayabilir.
4/20
Piranalar insanlara saldırmazPiranalarla dolu bir göle girerseniz, bir piranayı köşeye sıkıştırıp tehdit etmediğiniz sürece size saldırmaz. Tabi kucağınıza bir hayvanla o göle girmeyi aklınızdan geçirmeyin.
5/20
Spor sonrası neden uykumuz gelir? ATP (Adenozin trifosfat) molekülündeki Adenozin, uyku hormonunu destekler. Bu yüzden spor sonrası uykumuz gelir.
6/20
Kumarhanelerin yasaklanmasının en büyük nedeni kara para aklamanın kolaylığıdır
7/20
Bir insan karşı cins ebeveynine benzeyen insanlara aşık olmaya eğilimlidir
8/20
Binary kodlarındaki 0'lar ve 1'ler elektrik yükleridir1'ler pozitif (+), 0'lar ise negatif (-) elektrik yükünü temsil eder.
9/20
Nikotin bir böcek ilacıdır
10/20
Çin alfabesinde harf yoktur40000 tane sembolden oluşur.
11/20
Neşterler paketlendiği sırada steril değildirPaketlendikten sonra yüksek gama radyasyonuna maruz bırakılarak sterilize edilir.
12/20
Nükleer bombaların ucunda nükleer olmayan bomba bulunurBu bomba patlayarak kuyruk kısmındaki nükleer yakıtı zincirleme tepkimeye sokar. Ayrıca bu bomba düşme etkisiyle patlamaz, zaman ayarlıdır.
13/20
Mutluluk hormonu olan serotoninin büyük kısmı bağırsaklardadırSadece %20'si beyinde yer alır. Ayrıca kustuğunuzda serotonin salgılarsınız. Yani kusmak mutluluk vericidir.
14/20
Morfin ilk bulunduğunda narkotik olduğu bilinmiyorduBayer morfini reçetesiz bir şekilde dağıtıyordu. Yani morfin ilk çıktığı zaman morfini eczaneden para vererek reçetesiz alabilirdiniz. Morfin satışları patlayınca olay araştırıldı. Sonra pek çok kişi tedavi altına alındı.
15/20
Bir zamanlar yeşil renkli elbise giyenler ölüyorduÇünkü yeşil rengi elde etmek için kullanılan kimyasal zehirliydi. Yeşil kıyafet giydirilen bebeklerin ölümü azımsanamayacak derecedeydi. Bu renk boyalar arsenik içeriyordu.
16/20
The Sims oyunu bir iç mimarlık simülasyonuyduSonradan oyun olarak çıkartıldı.
17/20
Bazı bakteriler çok ağır şartlar altında yaşarlarBunlara 'ekstremofil' denir. Bu bakteriler magmanın içinde veya çok yüksek radyasyonun olduğu yerlerde yaşayabilirler.
18/20
Cam bir sıvıdırViskozite sıvının akmaya karşı gösterdiği dirençtir. Viskozitesi en yüksek sıvı ise camdır ve akması o kadar uzun sürer ki bir insanın bunu gözlemlemeye ömrü yetmez.
19/20
Denizanaları görebilirDenizanaları görme duyusuna sahiptirler. Çoğu ışıkla karanlığı ayırt edebilir.
20/20
İnsanlar çok yüksekten düştüklerinde ölüm nedeni genelde kalp krizidirGökdelen gibi çok yüksek binanın tepesinden düşenler (intihar edenler de buna dahil), genellikle düşmekten dolayı değil, düşüş sırasında kalp krizi geçirdikleri için ölürler.