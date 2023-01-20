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İlginç bulabileceğiniz ilginç bilgiler

Öğrenince şaşıracağınız ilginç bilgileri sizler için sıraladık. İşte bazılarını ilk kez duyacağınız ilginç bilgiler...

Galeri Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 13:00
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İlginç bulabileceğiniz ilginç bilgiler

Kulak çubuğu kulak kepçesinin temizliği içindirKulak çubuğu ile kulağın içini (kulak zarına yakın kısımları) silmemeniz gerekir.

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İlginç bulabileceğiniz ilginç bilgiler

Kan darbelere karşı hassastırKan vücudumuzdaki tek sıvı dokudur ve diğer dokular gibi darbelere karşı duyarlıdır. Şırıngadaki kanı püskürtürseniz kan hücrelerini parçalarsınız. Buna 'hemositoliz' denir.

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İlginç bulabileceğiniz ilginç bilgiler

Hayvanlar ölen ile uyuyan canlı arasındaki farkı anlarÖldüğümüz zaman vücudumuz feromona benzer birtakım kimyasallar salgılar. Bunlar 'Nekromon'dur. Hayvanlar da bunu algılayabilir.

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İlginç bulabileceğiniz ilginç bilgiler

Piranalar insanlara saldırmazPiranalarla dolu bir göle girerseniz, bir piranayı köşeye sıkıştırıp tehdit etmediğiniz sürece size saldırmaz. Tabi kucağınıza bir hayvanla o göle girmeyi aklınızdan geçirmeyin.

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İlginç bulabileceğiniz ilginç bilgiler

Spor sonrası neden uykumuz gelir? ATP (Adenozin trifosfat) molekülündeki Adenozin, uyku hormonunu destekler. Bu yüzden spor sonrası uykumuz gelir.

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İlginç bulabileceğiniz ilginç bilgiler

Kumarhanelerin yasaklanmasının en büyük nedeni kara para aklamanın kolaylığıdır

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İlginç bulabileceğiniz ilginç bilgiler

Bir insan karşı cins ebeveynine benzeyen insanlara aşık olmaya eğilimlidir

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İlginç bulabileceğiniz ilginç bilgiler

Binary kodlarındaki 0'lar ve 1'ler elektrik yükleridir1'ler pozitif (+), 0'lar ise negatif (-) elektrik yükünü temsil eder.

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İlginç bulabileceğiniz ilginç bilgiler

Nikotin bir böcek ilacıdır

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İlginç bulabileceğiniz ilginç bilgiler

Çin alfabesinde harf yoktur40000 tane sembolden oluşur.

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İlginç bulabileceğiniz ilginç bilgiler

Neşterler paketlendiği sırada steril değildirPaketlendikten sonra yüksek gama radyasyonuna maruz bırakılarak sterilize edilir.

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İlginç bulabileceğiniz ilginç bilgiler

Nükleer bombaların ucunda nükleer olmayan bomba bulunurBu bomba patlayarak kuyruk kısmındaki nükleer yakıtı zincirleme tepkimeye sokar. Ayrıca bu bomba düşme etkisiyle patlamaz, zaman ayarlıdır.

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İlginç bulabileceğiniz ilginç bilgiler

Mutluluk hormonu olan serotoninin büyük kısmı bağırsaklardadırSadece %20'si beyinde yer alır. Ayrıca kustuğunuzda serotonin salgılarsınız. Yani kusmak mutluluk vericidir.

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İlginç bulabileceğiniz ilginç bilgiler

Morfin ilk bulunduğunda narkotik olduğu bilinmiyorduBayer morfini reçetesiz bir şekilde dağıtıyordu. Yani morfin ilk çıktığı zaman morfini eczaneden para vererek reçetesiz alabilirdiniz. Morfin satışları patlayınca olay araştırıldı. Sonra pek çok kişi tedavi altına alındı.

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İlginç bulabileceğiniz ilginç bilgiler

Bir zamanlar yeşil renkli elbise giyenler ölüyorduÇünkü yeşil rengi elde etmek için kullanılan kimyasal zehirliydi. Yeşil kıyafet giydirilen bebeklerin ölümü azımsanamayacak derecedeydi. Bu renk boyalar arsenik içeriyordu.

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İlginç bulabileceğiniz ilginç bilgiler

The Sims oyunu bir iç mimarlık simülasyonuyduSonradan oyun olarak çıkartıldı.

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İlginç bulabileceğiniz ilginç bilgiler

Bazı bakteriler çok ağır şartlar altında yaşarlarBunlara 'ekstremofil' denir. Bu bakteriler magmanın içinde veya çok yüksek radyasyonun olduğu yerlerde yaşayabilirler.

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İlginç bulabileceğiniz ilginç bilgiler

Cam bir sıvıdırViskozite sıvının akmaya karşı gösterdiği dirençtir. Viskozitesi en yüksek sıvı ise camdır ve akması o kadar uzun sürer ki bir insanın bunu gözlemlemeye ömrü yetmez.

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İlginç bulabileceğiniz ilginç bilgiler

Denizanaları görebilirDenizanaları görme duyusuna sahiptirler. Çoğu ışıkla karanlığı ayırt edebilir.

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İlginç bulabileceğiniz ilginç bilgiler

İnsanlar çok yüksekten düştüklerinde ölüm nedeni genelde kalp krizidirGökdelen gibi çok yüksek binanın tepesinden düşenler (intihar edenler de buna dahil), genellikle düşmekten dolayı değil, düşüş sırasında kalp krizi geçirdikleri için ölürler.

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