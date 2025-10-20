Savaş sonucu Türkiye'ye sığınan milyonlarca Suriyeli, yaşama tutunurken birçok zorluk ile karşılaştı. Zor koşullar karşısında kadın ve çocuklar en çok etkilenen kesim oldu.

"Küçük Halep" olarak Ankara'nın Altındağ ilçesinde faaliyet gösteren Umut Hayır Mağazası, dikkat çeken iddiaların odağı oldu.

YARDIM ALTINDA "İSTİSMAR" İDDİASI

BBC Türkçe, iddialar üzerine yürüttüğü bir yıllık çalışmasını kamuoyu ile paylaştı.

Mağazanın sahibi Sadettin Karagöz'ün 2014'te kurduğu yardım mağazası muhtaç kalan binlerce Suriyeli sığınmacıya destek olmuş.

Sadettin Karagöz

Ancak bu yardımlardan faydalanan bazı kadınların ifadeleri "istismar tezgahı"nı gözler önüne serdi.

İddialara göre Karagöz, bebek bezi, makarna, yağ, süt ve kıyafet gibi bağışları toplayıp muhtaç durumdaki sığınmacılara yardımda bulunurken kadınları istismar etmiş.

Yaşananları kendi ifadeleri ile anlatan Medina isimli Suriyeli, Karagöz ile ilk tanışmasında aralarında "Kapım sana her zaman açık. Gidecek yerin olmadığında bana gel, sana yardım ederim" konuşmasının geçtiğini aktarıyor.

Ancak yardıma gittiği günlerde Karagöz'ün kendisine tacizde bulunduğunu ve bağırması üzerine mağazadan kaçabildiğini belirtiyor. Karagöz, başka birgün Suriyeli kadının evine kadar gidip içeri zorla girmek istemiş.

SURİYE'YE GERİ GÖNDERMEKLE TEHDİT ETMİŞ

Medina yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatırken, Karagöz'ün kendisini Suriye'ye geri göndermekle tehdit ettiğini de iddia ediyor.

Başına gelebileceklerden korktuğunu, polise hiçbir zaman gitmediğini ve yaşananları kimseye anlatmadığını söylüyor.

Aralarında yardım mağazasının iki eski çalışanının da bulunduğu yedi kişi, 2016-2024 yılları arasında Karagöz'ün kadınlara cinsel istismarda bulunduğuna şahit olduklarını veya şahitlikleri ilk elden dinlediklerini belirtti.

Umut Hayır Mağazası

BBC Türkçe'ye konuşan eski bir çalışan, "Karagöz'ün masasının arkasında yardım paketlerini koyduğumuz küçük bir oda vardı. O odada kadınları taciz ettiğini görmeye alışmıştık" diyor.

"GÖKTEN İNMİŞ BİR MELEK GİBİYDİ"

27 yaşındaki Suriyeli Nada ise kendisine yardım etmeyi teklif eden Karagöz hakkında, "İlk başka sanki gökten inmiş bir melek gibiydi" ifadelerini kullanıyor.

Ancak Nada dükkanı ilk ziyaretinde, Karagöz'ün kendisine "yalnızca kendisiyle birlikte boş bir daireye giderse yardım edeceğini" söylediğini belirtiyor.

Nada, eşi ve çocuklarıyla birlikte, buzdolabı bile bulunmayan evlerinde çok zor bir hayat yaşadıklarını ve ailesine bakabilmek için çaresiz kaldığını, başka nereye başvuracağını bilemediğini ve bu yüzden dükkana gitmek durumunda kaldığını söylüyor.

Karagöz'ün kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyleyen üçüncü kadın ise bir süre önce ailesiyle birlikte Almanya'ya taşınmış olan Batoul.

Batoul

Üç çocuklu bekar bir anne olarak yardıma ihtiyacı olduğunu ve bu yüzden Karagöz'e gittiğini söylüyor.

Batoul, kimliğini gizlemeden konuşmanın, 'kendi yaşadıklarını yaşayan birçok kadına' yardımcı olacağını umuyor.

KARAGÖZ'E YÖNELİK İLK İDDİALAR DEĞİL

Bunlar, Karagöz'e karşı ortaya atılan ilk iddialar değil. Polis, şu ana dek Karagöz'ü en az iki kere sorguladı.

Resmi belgelere göre, 2019 yılında bir kadın, Karagöz hakkında cinsel taciz ve saldırı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Ancak delil yetersizliği nedeniyle takipsizlik kararı verildi.

Hem Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü hem de polis kaynakları iddiaları çok ciddiye aldıklarını, ancak mağdurların ve tanıkların şikayette bulunmaya istekli olmadıklarını söylüyor.

İDDİALARI REDDEDİYOR

Emekli bir banka çalışanı olan Karagöz ise bütün iddiaları reddediyor.

BBC Türkçe'ye konuşan Karagöz, mağazasında şu ana dek çoğunluğu sığınmacılardan oluşan 37 binden fazla kişiye yardım ettiğini söylüyor.

Diyabet ve tansiyon hastası olduğunu söyleyen Karagöz, ayrıca 2016 yılında sol testisinin alındığı gösteren bir sağlık raporunu bizimle paylaştı.

Karagöz, bu rapora atıfla, herhangi bir cinsel faaliyette bulunmasının mümkün olmadığını söyledi.

Karagöz martta yardım mağazasının adını Bir Evim Aşevi Derneği olarak değiştirdi. Mağazasını resmi bir hayır kurumu statüsüne almak üzere başvuruda bulundu.