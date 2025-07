BBC'den Gazze belgeseline sansür

Match of the Day’in eski sunucusu Gary Lineker, Gaza: Doctors Under Attack adlı belgeselin BBC tarafından yayımlanmaması sonrası kurumun en üst düzey yöneticilerini hedef aldı. Londra’daki özel gösterimde konuşan Lineker, “Bu belgesel mutlaka görülmeliydi. BBC başını öne eğmeli” dedi. BBC'de 30 yıl çalışan Lineker, kuruluşun son yıllarda bağımsızlık çizgisinden uzaklaştığını, üst yönetimin baskılara boyun eğdiğini belirtti.

BBC’DE İÇ TARTIŞMA DERİNLEŞİYOR

Belgeselin yapımcısı Ben de Pear, BBC’nin kendisini susturmaya çalıştığını iddia ederken, belgeselin sunucusu Ramita Navai’nin İsrail için kullandığı “savaş suçları işleyen haydut devlet” ifadesi, BBC’nin tarafsızlık gerekçesiyle yayını durdurmasına neden oldu. Kurum içinde 100’den fazla çalışan bu kararı bir mektupla eleştirdi. BBC yönetimi ise konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.