BBC'den Gazze belgeselini sansür

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
BBC'den Gazze belgeselini sansür

BBC'nin eski sunucularından Gary Lineker, eski kurumunun Gazze’deki doktorların yaşadıklarını konu alan belgeseli yayımlamamasını “utanç verici” olarak nitelendirdi. Belgeselin iptali kurum içinde de kriz yarattı.

Match of the Day’in eski sunucusu Gary Lineker, Gaza: Doctors Under Attack adlı belgeselin BBC tarafından yayımlanmaması sonrası kurumun en üst düzey yöneticilerini hedef aldı. Londra’daki özel gösterimde konuşan Lineker, “Bu belgesel mutlaka görülmeliydi. BBC başını öne eğmeli” dedi. BBC'de 30 yıl çalışan Lineker, kuruluşun son yıllarda bağımsızlık çizgisinden uzaklaştığını, üst yönetimin baskılara boyun eğdiğini belirtti.

3b95b71.jpg

BBC’DE İÇ TARTIŞMA DERİNLEŞİYOR

Belgeselin yapımcısı Ben de Pear, BBC’nin kendisini susturmaya çalıştığını iddia ederken, belgeselin sunucusu Ramita Navai’nin İsrail için kullandığı “savaş suçları işleyen haydut devlet” ifadesi, BBC’nin tarafsızlık gerekçesiyle yayını durdurmasına neden oldu. Kurum içinde 100’den fazla çalışan bu kararı bir mektupla eleştirdi. BBC yönetimi ise konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

ef57c372-98ab-4749-83fc88052b7092c3.webp

Son Haberler
Merkez’in zor kararı!
Merkez’in zor kararı!
Kunta Kinte’nin onuru
Kunta Kinte’nin onuru
İşte Erdoğan’ın Büyük Ortadoğu Projesi…
İşte Erdoğan’ın Büyük Ortadoğu Projesi…
Şirketler neden çöküyor?
Şirketler neden çöküyor?
Cezalar artıyor, risk küçülüyor mu?
Cezalar artıyor, risk küçülüyor mu?