BBC'den yapay zeka devine sert uyarı: "Dava ederiz"

Dünyanın en büyük haber kuruluşlarından biri olan BBC, Amerika Birleşik Devletleri merkezli yapay zeka firması Perplexity'ye karşı telif hakkı ihlali nedeniyle yasal süreç başlatma tehdidinde bulundu. BBC, şirketin yapay zeka destekli sohbet robotunun kendi içeriklerini izinsiz ve "birebir" kopyalayarak kullandığını iddia ediyor.

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BBC'DEN PERPLEXİTY'YE SERT UYARI VE TAZMİNAT TALEBİ

BBC, Perplexity'ye yazılı bir uyarı göndererek, BBC içeriklerinin kullanımını derhal durdurmasını, elindeki tüm materyalleri silmesini ve şimdiye kadar kullandığı içerikler için finansal tazminat ödemesini talep etti. Bu durum, BBC'nin bir yapay zeka şirketine karşı ilk kez böyle bir yasal girişimde bulunması olarak kayıtlara geçti.

Perplexity'den yapılan açıklamada ise "BBC'nin iddiaları, BBC'nin Google'ın yasa dışı tekelini korumak için her şeyi yapacağına dair ezici kanıtların sadece bir parçasıdır" denildi. Şirket, Google'ın BBC'nin bu pozisyonuyla alakasını açıklamadı veya daha fazla yorum yapmadı.

BBC'nin yasal tehdidi, Perplexity'nin CEO'su Aravind Srinivas'a gönderilen bir mektupla iletildi. Mektupta, "Bu, Birleşik Krallık'ta telif hakkı ihlali ve BBC'nin kullanım koşullarının ihlali anlamına gelmektedir" ifadeleri yer aldı.

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YANILTICI BİLGİ VE İTİBAR KAYBI ENDİŞESİ

BBC, bu yılın başlarında yayınladığı araştırmasına atıfta bulunarak, Perplexity AI dahil dört popüler yapay zeka sohbet robotunun BBC içerikleri de dahil olmak üzere haber özetlerini hatalı bir şekilde sunduğunu ortaya koymuştu. Perplexity AI'nin bazı yanıtlarında BBC içeriğinin temsilinde önemli sorunlar bulunduğuna işaret eden BBC, bu tür çıktıların tarafsız ve doğru haber sağlama konusundaki BBC Yayıncılık İlkeleri'nin gerisinde kaldığını belirtti.

BBC, bu durumun "BBC için oldukça zararlı olduğunu, Birleşik Krallık lisans ücreti ödeyenler de dahil olmak üzere izleyicilerle olan itibarını zedelediğini ve BBC'ye olan güvenlerini sarstığını" ekledi.

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WEB KAZIMA VE TELİF HAKKI TARTIŞMALARI

OpenAI'nin ChatGPT'yi 2022'nin sonlarında piyasaya sürmesinden bu yana, saniyeler içinde metin veya sesli komutlara yanıt üretebilen sohbet robotları ve görsel üreticileri hızla popülerlik kazandı. Ancak hızlı büyüme ve gelişen yetenekler, mevcut materyallerin izinsiz kullanılmasına dair soruları da beraberinde getirdi.

Üretici yapay zeka modellerini geliştirmek için kullanılan materyallerin çoğu, botlar ve tarayıcılar aracılığıyla çok sayıda web kaynağından otomatik olarak çekiliyor. Bu "web kazıma" faaliyetindeki artış, son zamanlarda İngiliz medya yayıncılarını, Birleşik Krallık hükümetinin telif hakkı korumalarını sürdürmesi için çağrıda bulunan yaratıcıların yanında yer almaya yöneltti.

300'den fazla medya markasını temsil eden Profesyonel Yayıncılar Birliği PPA, BBC'nin mektubuna yanıt olarak "yapay zeka platformlarının şu anda Birleşik Krallık telif hakkı yasalarına uymakta başarısız olmasından derin endişe duyduğunu" belirtti. Birlik, botların "yayıncıların içeriğini izinsiz veya ödeme yapmadan modellerini eğitmek için yasa dışı bir şekilde kazımak" için kullanıldığını ifade etti. Ayrıca, "Bu uygulama, Birleşik Krallık'ın 4.4 milyar dolarlık yayıncılık endüstrisini ve istihdam ettiği 55.000 kişiyi doğrudan tehdit etmektedir" dedi.

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BOTLAR BAŞA BELA OLDU

BBC dahil birçok kuruluş, web sitelerinin kodunda "robots.txt" adlı bir dosya kullanarak botların ve otomatik araçların yapay zeka için toplu veri çıkarmasını engellemeye çalışıyor. Bu dosya, botlara ve web tarayıcılarına belirli sayfalara ve materyallere erişmemelerini bildirir. Ancak yönergeye uyum gönüllüdür ve bazı raporlara göre botlar her zaman bu yönergeye uymuyor.

BBC, mektubunda Perplexity'nin iki tarayıcısına izin vermediğini ancak şirketin "robots.txt'ye açıkça saygı göstermediğini" belirtti. Aravind Srinivas, geçtiğimiz Haziran ayında Fast Company'ye verdiği bir röportajda, tarayıcılarının robots.txt talimatlarını görmezden geldiği iddialarını reddetmişti. Perplexity ayrıca, temel modeller oluşturmadığı için web sitesi içeriğini yapay zeka modelinin ön eğitimi için kullanmadığını belirtiyor.

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"CEVAP MOTORU" VE DOĞRULUK SORUNU

Şirketin yapay zeka sohbet robotu, kendini bir "cevap motoru" olarak tanımlayarak, ortak veya karmaşık sorulara yanıt arayan kişiler için popüler bir hedef haline geldi. Web sitesinde, bunu "web'i arayarak, güvenilir kaynakları belirleyerek ve bilgileri net, güncel yanıtlara dönüştürerek" yaptığını belirtiyor. Ayrıca, kullanıcılarına yanıtların doğruluğunu iki kez kontrol etmelerini tavsiye ediyor; bu, doğru olmayan bilgileri inandırıcı bir şekilde ifade edebilen yapay zeka sohbet robotlarına eşlik eden yaygın bir uyarıdır.

Ocak ayında Apple, BBC şikayetleri üzerine iPhone kullanıcıları için BBC News uygulamasındaki bildirim gruplarını özetlerken yanlış başlıklar oluşturan bir yapay zeka özelliğini askıya almıştı.