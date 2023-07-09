BBC’nin ünlü sunucusunun cinsel istismar skandalı ifşa oldu. Öfkeli anne her şeyi açıkladı

Dünyanın köklü medya kuruluşlarından BBC’de bir skandal patlak verdi… İngiliz medyasında yer alan haberlerde BBC’de ekran yüzü olan bir adamın çocuklara cinsel saldırıda bulunduğu ve “para karşılığı” cinsel ilişkiye girmeye çalıştığı ortaya çıktı.

İsmi henüz açıklanmayan bu spiker hakkında çok sayıda şikayet geldiği fakat BBC yönetiminin bu konuda harekete geçmeyerek, bu adama “Aylar boyunca ekran önünde görev verdiği” tespit edildi. The Sun’a konuşan bir anne ise yaşadığı korku dolu anları anlattı.

İsmi açıklanmayan kadın, bir gün oğlunun telefonunu karıştırdığında BBC çalışanını yarı çıplak vaziyette gördüğünü ve çocuğunun “performans” yapmasını beklediğini söyledi. Öfkeli anne, adamın uygunsuz fotoğraflar için de 35 bin pound ödediğini dile getirdi. Olayla ilgili polis soruşturmasının başlanması beklenirken, adamın bu yaptıklarının cezasının 14 yıl hapis cezası olduğu da aktarıldı.

“İÇ ÇAMAŞIRIYLA OTURUYORDU”

İsmini açıklamayan kadın, “Herkesin tanıdığı bir isim oğlumla videolu görüşme yaparken yakaladım. İç çamaşırıylaydı ve çocuğumdan ona performans sergilemesini bekliyordu” dedi. Kadın, o dönemlerde çocuğunun 17 yaşında olduğunu da belirtti. Tepkilerin gelmesi üzerine yılda İngiliz pounduna göre 6 haneli maaş aldığı öğrenilen adamı herkesin tanıdığı ve soruşturma devam ederken görevden alındığı belirtildi.

Polis sorgusuna girmesi beklenen adamın kimliği açıklanmazken BBC’de görev alan birçok yorumcu ve spiker de sosyal medyadan açıklama yaparak kendilerini aklamaya girişti. Rylan Clark, Jeremy Vine ve Gary Lineker gibi spikerler ve sunucular bu olayla bir ilgileri olmadığını söyledi.

ÖFKELİ ANNE: O SUNUCUYU SEVERDİM

İngiltere’de yasalara göre 18 yaşın altındaki herhangi bir bireye “rızaları” olsa bile cinsel bir şey yapmaya zorlanmaları ya da uygunsuz görüntülerini paylaşmaları yasak. 18 yaşın altındaki çocukları cinsel istismara neden olacak görüntüleri paylaşmalarını istemek de 14 yıl hapis cezası anlamına geliyor.

The Sun gazetesine konuşan kadın, “O sunucuyu izlemeyi severdim fakat çocuğumun telefonunda onun iç çamaşırlı fotoğraflarını görünce şok oldum. Onu hemen tanıdım. Çocuğum bana ‘ona bazı şeyler gösterdim’ dedi. Bu görüntünün ise videolu bir görüşmeden alındığını söyledi” dedi. İngiliz medyası, ismi açıklanmayan sunucunun, ailenin şikayetlerine rağmen olaydan birkaç hafta sonra düzenlenen bir ödül etkinliğine katıldığını aktardı.

Öfkeli anne, “19 Mayıs’ta BBC’ye şikayette bulundum fakat kimse bir şey yapmadı” dedi.