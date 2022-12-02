“BBL HERO ile FDA onaylı cilt yenileme”

Güzel yaş almanın öncelikli koşulunun cilt kalitesi olduğunun altını çizen Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman ŞENEL, cilt kalitesini artırmanın etkin yolu olarak BBL HERO teknolojini öneriyor.

Geniş bant teknolojisi sayesinde ciltteki kollajen üretimini tetikleyip cildin bağ dokusunu güçlendirdiğini belirten Dr. ŞENEL, cilt gençleştirmede geniş bant teknolojisinin uzun yıllardır kullanıldığını söyleyerek şunları ekliyor “BBL HERO, uzun yıllardır kullanılan Broad Band Lighting teknolojisinin sunduğu en gelişkin cilt gençleştirme uygulamasıdır. Hastalarımızın güvenle başvurabileceği bir işlem olan BBL HERO, bünyesinde bulunan farklı ışık filtreleri sayesinde leke tedavisinden cilt elastikiyetini artırmaya kadar pek çok farklı tedavi seçeceği sunuyor”

Cildin üst dokusuna zarar vermeden cilt altına gönderdiği özel ışık filtreleri sayesinde ciltteki ince kırışıklıkları geride bırakmanızı sağlayan BBL HERO, BBL Forever Young üreticisi Sciton tarafından geliştirilmiştir.

Yüz bölgesinin yanı sıra el, dekolte bölgesi ve tüm vücutta da güvenle uygulanabilen ve cildin elastikiyetini artırarak kişilerin daha güzel yaş almasını sağlayan BBL HERO, neredeyse ağrısız ve acısız bir uygulamadır.

Günümüzde cilt gençleştirmede pek çok enerji bazlı cihaz olması bizler için bir avantaj olsa da her cihazın güvenliğinin aynı olmadığını belirten Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman ŞENEL, “Cilt gençleştirme uygulamalarında kullandığımız cihazların etkinliği kadar o cihazların güvenliği de önemli. BBL HERO, FDA onaylı bir uygulama. Bu nedenle güvenle hastalarımıza uygulayabiliyoruz.” diyor ve ekliyor. “Özellikle vücut uygulamalarına BBL HERO, rakipsiz bir cilt gençleştirme yöntemi. Rakipsiz olması ve vücuda sağladığı etkin anti-aging etkiler sayesinde BBL HERO, günümüzün vazgeçilmez cilt yenileme uygulamasıdır.”

Farklı yaş gruplarında rahatlıkla kullanılabilse de günün sonunda kollajen üretimini tetiklediği ve ciltteki fibroblast hücreleri harekete geçirip bağ dokuları güçlendirdiği için BBL HERO, genellikle 30’lu yaşların ortalarından itibaren tercih edilmektedir. Bu yaşlardan itibaren cildimizdeki kollajen üretimi yavaşlar ve cildimiz başta cilt lekeleri ve ince kırışıklıklar olmak üzere pek çok farklı cilt deformasyonlarına açık hale gelir. Hali hazırdaki cilt problemlerini çözmesinin yanı sıra önleyici bir tedavi olarak da kullanılabilen BBL HERO için “Güzel yaş almak isteyenlerin tercih edeceği ilk uygulamalardan biri olmalı” diyen Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman ŞENEL, BBL HERO uygulama protokolünün hastadan hastaya değişiklik gösterdiğini belirtiyor.

Seans sayılarının kişinin cildinin ihtiyaçlarına göre belirlendiğini belirten Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman ŞENEL, “Seans sayıları uygulama bölgesine göre de değişiklik gösterebiliyor.” diyor ve ekliyor. “Örneğin yüz bölgesine uygulanacak BBL HERO protokolü ile tüm vücuda uygulanacak protokol aynı olmayabiliyor.”

BBL HERO cilt gençleştirme tedavisinin sosyal hayatı kesintiye uğratmadığını belirten Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman ŞENEL, “Özellikle yoğun iş yaşamına sahip ve görünümüne özen gösteren pek çok kadın ve erkek etkili ancak kısa sürede uygulanabilen işlemler bulmakta güçlük çekiyorlar. BBL HERO sağladığı anti-aging etkisinin yanı sıra sosyal hayatı kesintiye uğratmaması nedeniyle de pek çok kadın ve erkeğe büyük avantajlar sunuyor.” İşlem sonrasında uygulama bölgesinde hafif bir hassasiyet ve kızarıklık olmasının beklenen bir durum olduğunu belirten Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman ŞENEL, “Bu hafif kızarıklık, birkaç saat içerisinde kendiliğinden geçiyor ve hastalarımız gönül rahatlığıyla günlük rutinlerine devam edebiliyorlar.” diyor.

Plastik cerrahide 20 yılı aşkın tecrübesi ve Suadiye’de bulunan kliniği ile şu ana kadar binlerce kadın ve erkeğin daha güzel yaş almasına katkı sağlayan tedaviler uygulayan Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman ŞENEL, FDA onaylı BBL HERO tedavisi ile ilgili dikkat edileceklerin altını çiziyor ve ekliyor; “BBL HERO cilt gençleştirme, cilde parlaklık ve canlılık kazandırma, lekeleri giderme, güneş hasarını giderme, cilt kalitesini artırma gibi birçok katkı sunuyor. Güvenli ve konforlu bir uygulama olmakla birlikte BBL HERO tedavisini maalesef her zaman her hasta grubuna uygulayamıyoruz. Hastalarımızın işlem bölgesinde açık yarası varsa, sürekli solaryuma gidiyorlarsa, kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsa veya bir hamilelik söz konusuysa bu hastalarımıza BBL HERO tedavisini maalesef uygulayamıyoruz.”

Güzel yaş almanın etkin koşulunun sadece tek bir soruna odaklanmak olmadığını belirten Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman ŞENEL, “Bir kadının veya erkeğin güzel yaş almasını ve yaşının en iyi haline ulaşmasını sağlamak için bütüncül düşünmek ve bu kapsamda bir tedavi protokolü uygulamak gerekir. Bu noktada, estetikte bütünsel yaklaşım felsefesinin benimsenmesi önemlidir. Tek bir cilt sorununa değil, ancak bütüne odaklanarak yapılan tedaviler güzel yaş almada etkilidir.” diyor.

Suadiye Bağdat Caddesi’nde bulunan kliniğinde her gün onlarca hastayı misafir eden Dr. Osman ŞENEL, güzel yaş almak isteyenler için BBL HERO başta olmak üzere birçok anti-aging uygulamaları yapıyor ve kombine tedaviler uygulayarak hastalarının daha genç bir görünüme kavuşmasına yardımcı oluyor.