7 Nisan 2023 Cuma
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • BBP Genel Başkanı Destici seçime nasıl gireceklerini açıkladı

BBP Genel Başkanı Destici seçime nasıl gireceklerini açıkladı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin seçimlere hazır olduğunu söyledi. Destici, "Hepimiz ayrı listelerimizle seçime giriyoruz. Büyük Birlik Partisi de seçime hazır. Büyük Birlik Partisi olarak biz üzerimize düşen her şeyi yapmış olarak sahaya, seçmenimizin karşısına çıkacağız" dedi.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 19:14
Takip Et

BBP Genel Başkanı Destici seçime nasıl gireceklerini açıkladı

BBP Genel Başkanı Destici seçime nasıl gireceklerini açıkladı
+
Aa
-

Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından partisinin genel merkezinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

MHP'ye hayırlı olsun dileğinde bulunan Destici, "Listelerimiz hazır. Bugün sayın cumhurbaşkanımızla son bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdik. Bu sadece listelerle ilgili değil. Milliyetçi Hareket Partimiz listeyi verince geriye 3 partimiz kaldı" dedi.

Demokratik Sol Parti'nin de (DSP) Cumhur İttifakı'na dahil olmasını değerlendiren Destici, "Onlara da 'hoşgeldiniz' diyorum, 'hayırlı olsun' diyorum. Yeniden Refah Partisi var henüz listesini vermeyen, biz varız, AK Parti var. Hepimiz ayrı listelerimizle seçime giriyoruz. Büyük Birlik Partisi de seçime hazır. Büyük Birlik Partisi olarak biz üzerimize düşen her şeyi yapmış olarak sahaya, seçmenimizin karşısına çıkacağız" diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
1
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
﻿Her yerden yaklaşıyor. Tam 5 gün sürecek. Aman dikkat 18 ili kar ve fırtına vuracak
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
2
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
﻿Market ve mağazalarda etiketlerin üzerine Erdoğan ve Bahçeli’yi koydular. Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı. Oy verirken aklınızda bulunsun!
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
3
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
﻿İslamın altın çağının en önemli doktoru İbn-i Sina'dan 20 şifa önerisi
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
4
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿Flaş... Flaş... İsrail Lübnan’a saldırı başlattı
﻿Willian Arao özür diledi
5
﻿Willian Arao özür diledi
﻿Willian Arao özür diledi
﻿MHP milletvekili aday listesi belli oldu. İşte il il MHP milletvekili adayları
6
﻿MHP milletvekili aday listesi belli oldu. İşte il il MHP milletvekili adayları
﻿MHP milletvekili aday listesi belli oldu. İşte il il MHP milletvekili adayları
﻿Jesus taraftarlara seslendi. Flaş açıklamalar
7
﻿Jesus taraftarlara seslendi. Flaş açıklamalar
﻿Jesus taraftarlara seslendi. Flaş açıklamalar
﻿Kemal Kılıç: Ligde kalma umutlarımız imkansıza yakın
﻿Kemal Kılıç: Ligde kalma umutlarımız imkansıza yakın
﻿Kemal Kılıç: Ligde kalma umutlarımız imkansıza yakın
﻿Bursa'da av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti
﻿Bursa'da av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti
﻿Bursa'da av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti
﻿Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kadrosu belli oldu
﻿Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kadrosu belli oldu
﻿Trabzonspor'un Kasımpaşa maçı kadrosu belli oldu
﻿Guardiola neden hiç kovulmadığının sırrını açıkladı
﻿Guardiola neden hiç kovulmadığının sırrını açıkladı
﻿Guardiola neden hiç kovulmadığının sırrını açıkladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.