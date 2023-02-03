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BBP Genel Başkanı Destici'nin babası için mevlit programı düzenlendi

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin vefat eden babası için Eskişehir'de mevlit programı düzenlendi...

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 16:00
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BBP Genel Başkanı Destici'nin babası için mevlit programı düzenlendi

BBP Genel Başkanı Destici'nin babası için mevlit programı düzenlendi
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici'nin vefatı dolayısıyla mevlit okutuldu.

Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı kırsal Gecek Mahallesi'ndeki camide cuma namazı öncesi düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlidin ardından dua edildi. (AA)

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