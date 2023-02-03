BBP Genel Başkanı Destici'nin babası için mevlit programı düzenlendi

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin babası Ali İhsan Destici'nin vefatı dolayısıyla mevlit okutuldu.
Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı kırsal Gecek Mahallesi'ndeki camide cuma namazı öncesi düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mevlidin ardından dua edildi. (AA)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.