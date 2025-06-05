BBP ve Alperenler'den Yazıcıoğlu’na anlamlı ziyaret

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
BBP ve Alperenler'den Yazıcıoğlu’na anlamlı ziyaret

BBP ve Alperen Ocakları, Kurban Bayramı arifesinde Muhsin Yazıcıoğlu’nu Tacettin Dergahı’nda andı. Kabre gül bırakıldı, Kur’an okundu, dua edildi.

Tacettin Dergahı'ndaki ziyarete, BBP Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren ile partililer, vakıf temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Ziyarette, Yazıcıoğlu'nun kabrine gül ve karanfil bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Eren, hac vazifesi için Kurban Bayramı süresince Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine kentlerinde bulunacak olan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin selamlarını iletti.

Eren, her yıl olduğu gibi bu bayram arifesinde de Yazıcıoğlu'nu, kabri başında şükranla yad ettiklerini belirtti.

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