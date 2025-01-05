BBP’de deprem! Destici’yi zehir zemberek sözlerle suçlayıp istifa etti

Sakarya Vakfıkebirliler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı görevini yürüten ve 2023 yılındaki Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) 12. Olağan Kurultayı’nda Merkez Karar Yürütme Kurulu’nda (MKYK) üyeliğine seçilen Yasin Kopal şok bir karara imza attı. Yasin Kopal, yaptığı yazılı basın açıklamasıyla partideki görevinden istifa ettiğini sert ifadelerle açıkladı. Kobal, istifasına gerekçe olarak, bazı divan üyelerinin kendisine yönelik eleştirilerini ve bu durumun parti içinde huzursuzluğa yol açmasını belirtirken, "Muhsin başkanımızın iki eli bu sözde dava adamlarının iki yakasında olacaktır, bu yolda hakkımı yok sayanlara yaptıklarımızı tenkit edenlere asla hakkımı helal etmeyeceğimi de bilmelerini isterim" dedi.

"GÖREVDEN AYRILMAYI DOĞRU BULUYORUM"

İşte Yasin Kobal'ın X hesabı üzerinden istifa açıklamasının tamamı şu şekilde;

"Genel başkanım sayın Mustafa Destici beyefendinin tensipleri ile seçilmiş olduğum Büyük Birlik Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu görevinden, yine Genel merkezimizin içinde bazı divan üyelerinin bize karşı tutumu ve yaptığımız işlerde taktir yerine tenkit etmelerinden ötürü Genel merkezimizi daha çok huzursuz etmemek adına görevden kendi insiyatifim ile istifa ederek görevden ayrılmayı doğru buldum.

Ben ve benim gibi düşünenler bilir ki millete hizmet etmek Allahın emrettiği gibi yardımlaşmayı sadece siyasette değil yaşamınız içinde kendi bireysel duruşunuzla da yapabilmenin inancını hem dinimiz Hem de peygamber efendimizin yaşantısı içinde çok net görebiliriz.

Siyasete girmeden önce derneğimiz çatısı altında onun öncesinde kendi imkanlarım ve rahmetli babamın öğütlediği şekilde halkımızın derdi ile dertlenmeyi önceliğimiz bilerek yetişmenin huzurunu yaşıyorum. Tıpkı şehit liderim kurucu genel başkanımın yaptığı gibi yine halkımızın hizmetinde olacağımı tıpkı şehit liderimden öğrendiğim gibi her zaman doğrunun ardında olacağımı ve şahsi makam hevesi için yanlışa doğrudur demeden yürüyeceğim, şehit liderimin dediği gibi firavuna karşı durmak yetmez Musa’nın da yanında olmak gerekir şiarı ile yürüyeceğimi bilmenizi isterim .

Bu güne kadar sayın genel başkanımın verdiği talimatları şahsına verdiğim sözleri eksiksiz yapmanın huzurunu da yaşadım, derdi vatan, millet , din, devlet olan genel başkanıma bugüne kadar verdiği tüm değer ve yaklaşımı için teşekkür eder davama dışardan destek olarak çalışmalarıma devam edeceğimi de kamuoyuna belirtmek isterim.

"MUHSİN BAŞKANIMIN İKİ ELİ YAKALARINDA OLACAK"

Bu dava içinde on yıl ilçe başkanlığı yaparak yılda 30 üye yapmayan , sadece koltuk sevdası etiket için makam işgal edenler partiyi kendi menfatlerine göre az olsun bizim olsun mantığı ile sözde dava adamı olanlara karşı verdiğim mücadele de beni tenkit edenler bilmeli ki yarın huzuru mahşere çıktıklarında davası için şehit düşmüş Muhsin başkanımızın iki eli bu sözde dava adamlarının iki yakasında olacaktır, onlara burdan son tavsiyem bu davanın devam etmesine tüm varlığı ile sahip çıkmış genel başkanımızın verdiği mücadele ile mücadele etmeleridir.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Oturduğu makamın hakkını vermek yerine o makamdan güç alanlara son sözüm bu yerin bir üstü varsa birde altı vardır ölüm hepimize haktır ve bu yolda hakkımı yok sayanlara yaptıklarımızı tenkit edenlere asla hakkımı helal etmeyeceğimi de bilmelerini isterim rabbim herkesin gönlüne göre versin ve herkes oturduğu makamın kıymetini değil gereğini bilerek hizmet etmesini bilen insanlarla olmalarını rabbim nasip etsin"