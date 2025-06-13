BBP’den Anahtar Parti’ye anlamlı ziyaret! Aksaray’da siyasi nezaket

Metin Kurt-Aksaray/YENİÇAĞ

Ziyarette, Aksaray’ın güncel meseleleri başta olmak üzere, yerel siyasetin gidişatı, halkın beklentileri ve iki partinin bu doğrultudaki bakış açıları masaya yatırıldı. Karşılıklı fikir alışverişi ve değerlendirmelerle geçen görüşmede, Aksaray’a hizmet noktasında ortak bir anlayışın geliştirilmesine dair olumlu sinyaller verildi. Taraflar, şehirdeki toplumsal ve ekonomik gelişmeler konusunda görüşlerini paylaşarak çözüm odaklı yaklaşımların önemine dikkat çekti.

BBP İl Başkanı Yaşar Ar, Ali Karakuş’un Aksaray’da kurucu il başkanı olarak üstlendiği sorumluluğun takdire şayan olduğunu ifade ederek, başarı dileklerini iletti. Ar, “Siyaset, halkımıza hizmet etmek için bir araçtır. Bu anlamda her partinin ortaya koyduğu katkı kıymetlidir. Sayın Karakuş’un Aksaray siyasetine yeni bir soluk getirme çabalarını takdirle karşılıyoruz.” dedi.

Ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu dile getiren Anahtar Parti Aksaray İl Başkanı Ali Karakuş ise, Yaşar Ar ve Yusuf İzzettin Çoğalkan’a teşekkür etti. Karakuş, “Bu nazik ziyaret bizleri onurlandırdı. Farklı siyasi düşüncelere sahip olsak da ortak paydamız Aksaray’dır. Her türlü fikir ve görüşe açık bir siyaset anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Samimi ve dostane bir atmosferde geçen görüşmenin, Aksaray’da siyasi diyalog kültürüne önemli bir katkı sağladığı belirtildi. Bu tür ziyaretlerin, siyaset kurumları arasında köprüler kurulmasına ve halkın beklentilerine daha sağlıklı cevaplar verilmesine zemin hazırladığı vurgulandı.

Ziyaret sonunda taraflar, ilerleyen süreçte de benzer istişarelerde bulunmak üzere temennilerde bulundular. Aksaray’da siyaset sahnesinde farklı seslerin bir araya gelerek ortak akılla hareket etmesi, kamuoyunda da olumlu karşılandı.