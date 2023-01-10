Cumhur İttifakı'nın İl başkanı Sinan Ateş afişleri astırdı

Erzincan caddelerindeki reklam panolarına, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in afişleri asıldı.
Başsağlığı mesajı yazılan afişlerde Tolga Altınoluk imzası yer aldı.
Altınoluk, Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Erzincan İl Başkanı olarak görev yapıyor…
DESTİCİ SESSİZ KALMIŞTI
BBP lideri Mustafa Destici de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gibi cinayete sessiz kalmıştı.
Söz konusu afişleri Erzincanlı ülkücü ozan Erhan Çerkezoğlu sosyal medya hesabından paylaştı.
İşte o mesaj ve afişler:
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