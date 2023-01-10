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Cumhur İttifakı'nın İl başkanı Sinan Ateş afişleri astırdı

BBP Erzincan İl Başkanı Tolga Altınoluk, Erzincan caddelerindeki reklam panolarına Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş için afişler astırdı…

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 17:20
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BBP'li İl başkanı Sinan Ateş afişleri astırdı. Destici cinayete sessiz kalmıştı

Cumhur İttifakı'nın İl başkanı Sinan Ateş afişleri astırdı
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Erzincan caddelerindeki reklam panolarına, Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in afişleri asıldı.

Başsağlığı mesajı yazılan afişlerde Tolga Altınoluk imzası yer aldı.

Altınoluk, Cumhur İttifakı ortağı Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Erzincan İl Başkanı olarak görev yapıyor…

DESTİCİ SESSİZ KALMIŞTI

BBP lideri Mustafa Destici de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gibi cinayete sessiz kalmıştı.

Söz konusu afişleri Erzincanlı ülkücü ozan Erhan Çerkezoğlu sosyal medya hesabından paylaştı.

İşte o mesaj ve afişler:

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Hakikat
10.01.2023 18:08
Tek cümle ile... HELAL OLSUN. Hiç tanıman kendisini ama çok memnun oldum. Vefası olan her Türk Milliyetçisi gibi... Gerçi hemen yaftalarlar ağzı dili yüreği bozuklar...  
 
ÜLKÜCÜ
10.01.2023 18:05
SENDE DEMEKKİ ÜLKÜCÜSÜN KOCA YÜREKLİ BAŞKAN.  
 
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