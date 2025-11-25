Sivas'ta Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) merkez ilçe kongresi sırasında Belediye Başkanı Adem Uzun, bölücü açılım politikalarına yönelik güçlü bir eleştiri dile getirdi.

Konuşmasında, son dönemde yaşanan gelişmeleri "meydan okuma" olarak nitelendiren Uzun, milli değerlere vurgu yaptı.

Kongrede partililere hitap eden Uzun, terörle mücadeledeki fedakârlıkları hatırlatarak tepkisini şu sözlerle ifade etti:

'BİZ SAF DEĞİLİZ'

“Bu coğrafyada 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz. Evinde şehidi olmayan, gazisi olmayan neredeyse kalmadı.

Son bir haftada yaşananlar hepimizi derinden üzüyor. Mecliste ve ülkede bölücülüğün konuşulur hale gelmesi kabul edilemez.

Türk devletinin tarihinde teröriste gidilmez, teröristin ayağına gidilmez. Bugün bir milletvekilinin bir terörist başının yanına gitmesi asla kabul edilemez. Bu durum, şehitlerimize ve gazilerimize saygısızlıktır.

Türk milletinin bin yıllık devlet geleneğine meydan okumaktır. PKK 40 yıldır bu ülkeye acı yaşattı. Şimdi birileri oy hesaplarıyla terörist başını kahramanlaştırma çabasına girdi.

Biz saf değiliz. Türkiye’nin milli hassasiyetleri üzerinden kimsenin siyaset yapmasına izin vermeyiz.

Gazi ve silah arkadaşları yokluk içinde işgalcilere karşı direndi. Bugün Türkiye aynı kararlılığa ihtiyaç duyuyor.

'ŞİDDETLE KINIYORUM'

Devletimizin güçlü kimliğini, milli duruşunu ve birlik ruhunu daha da güçlendirmemiz gerekiyor.

Milletin oyuyla seçilmiş bir milletvekilinin görevi terörist başının ayağına gitmek değildir. Bu kabul edilemez bir davranıştır ve şiddetle kınıyorum.”