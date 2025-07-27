BBVA'nın Sabadell'i satın alma mücadelesi sürüyor

Bankacılık devleri BBVA ve Sabadell arasındaki uzun soluklu devralma mücadelesi, son düzlüğe girerken hissedarların gönlünü kazanma yarışına dönüştü. Milyarlarca avroluk temettü vaatleri ve hisse geri alım programlarıyla finans dünyasının gündemine oturan bu stratejik hamleler, her iki bankanın gelecekteki değerini belirleyecek kritik bir eşikte. Bu rekabetin, yatırımcıları nasıl etkileyeceğini ve İspanyol bankacılık sektöründe dengeleri nasıl değiştireceğini merak ediyorsanız, detayları kaçırmayın.

TEMETTÜLERLE DOLU BİR SAVAŞ ALANI

Yaklaşık 15 ay önce BBVA'nın Banco Sabadell'i devralma teklifiyle başlayan süreç, iki bankayı da uzun vadeli değer yaratma hedeflerinde pazarın dikkatini çekmek için son kozlarını oynamaya itti. Bu amansız mücadelede, hissedarları cezbetme stratejileri ön plana çıktı. Geçtiğimiz yıl içinde ödenen ve taahhüt edilen temettü yağmuru, kararsız yatırımcıları kendi saflarına çekmek için hayati bir araç haline geldi. Her iki banka da tarihsel olarak hissedarlarına karşı oldukça cömert davrandı. Ancak Sabadell, geçtiğimiz Perşembe günü 2025-2027 yeni stratejik planını açıklayarak bu cömertliği bambaşka bir seviyeye taşıdı. Banka, eğer devralma gerçekleşmezse, bu üç yıl boyunca temettü ve hisse geri alımlarıyla toplamda 6.3 milyar avroluk tarihi bir getiri dağıtmayı taahhüt etti.

Bu devasa rakam, Birleşik Krallık iştiraki TSB'nin satışından elde edilen ve henüz genel kurul onayına sunulması gereken 2.5 milyar avroyu da içeriyor. Geriye kalan ödemeler ise, bankanın yeni yol haritasında belirlenen bu üç mali yıl için beklenen kârın yüzde 60'ının dağıtılması ve yüzde 13'ü aşan tüm sermayenin mevcut politikasına uygun olarak dağıtılmasıyla gerçekleşecek. Toplamda, bu ödeme Sabadell'in piyasa değerinin yüzde 40'ına denk geliyor. Ayrıca, 2025, 2026 ve 2027 yıllarındaki hisse başına temettü miktarı, 2024'te ödenenden daha yüksek olacak.

BBVA ÜZERİNDE ARTAN BASKI: TEKLİFİ GELİŞTİRME ZORUNLULUĞU

Sabadell'in cömert temettü planı, şu an için BBVA'nın odağında olmasa da, piyasa uzmanları bunun Carlos Torres liderliğindeki BBVA'ya teklifini iyileştirmesi yönünde baskı yaptığında hemfikir. Hatta bazı çevreler, Sabadell'in devralmayı etkisiz hale getirmesi durumunda, hissedar getirilerinin sadece BBVA'nın odağında kalmayıp daha da güçleneceğine dikkat çekiyor. Yılın en büyük bankacılık operasyonu nedeniyle gerilim yaşayan yatırımcılara gelecekteki olası sinyaller de göz ardı edilmiyor.

Eğer devralma gerçekleşirse de benzer bir hareketlenme yaşanabilir. Hissedarlar, hükümetin operasyona getirdiği koşullar nedeniyle birleşmenin tamamlanması için en az üç yıl beklemek zorunda kalacaklarını biliyorlar. Yani ne olursa olsun, hissedar getirileri önümüzdeki yıllarda her iki bankanın stratejisinin temel bir unsuru olmaya devam edecek.

Avrupa Merkez Bankası'nın son haftalarda bu konuya tekrar temkinli yaklaşmasına rağmen durum böyle. Banka, sektörün rekor karlarını mevcut jeopolitik ve ticari belirsizliklere karşı iyi bir tampon sağlamak için kullanması gerektiği konusunda uyarmıştı. Ancak Sabadell CEO'su César González-Bueno, geçtiğimiz Perşembe günü yaptığı açıklamada, parasal otoritenin kendi dağıtım planları hakkındaki görüşlerine atıfta bulunarak, "Ne yapacağımızı onlara tüm detaylarıyla bildirdik ve en ufak bir itirazda bulunmadılar" dedi.

RAKAMLARLA MEYDAN OKUMA: KARŞILAŞTIRMALI BİR GETİRİ MÜCADELESİ

Stratejik planının sunumu sırasında, Sabadell CEO'su BBVA'ya da devralma gerçekleşirse 2027'ye kadar olan getiri stratejisini açıklama çağrısında bulundu. Bu çağrı, yatırımcıların iki bankayı kıyaslayabilmelerini sağlamayı hedefliyor. BBVA'nın 31 Temmuz'daki altı aylık hesaplarını açıklayacağı bir sonraki önemli piyasa buluşmasında bunu yapması beklenmiyor. Ancak bankanın hissedarlarına karşı cömertliği yıllardır kanıtlanmış bir geçmişe sahip. BBVA, 2024 yılı için temettü ve hisse geri alımları dahil toplam 5.027 milyon avro ayırdı.

2021'den bu yana ise bu rakam 18 milyar avroya ulaştı. Bankanın getiri politikası, yıllık kârın yüzde 40 ila yüzde 50'sinin temettüye ayrılmasını öngörüyor ve yüzde 12'yi aşan fazla sermayenin dağıtılması taahhüdünü içeriyor. Bankanın bu stratejiyi sürdürme kararlılığı tam. Sabadell'in temettüsünün devralmayı daha pahalı hale getirdiği ve BBVA'nın teklifini iyileştirmek zorunda kalacağı konusunda piyasa hemfikir olsa da, BBVA'nın genel merkezi, Sabadell'in kartları masaya koymuşken kendi planını sağlam bir şekilde yürütüyor. Öncelikle, bankanın 2 milyar avronun üzerinde fazla sermayesi bulunuyor ve bu da başlangıçtaki takas teklifini daha cazip hale getirmek için kullanılabilecek bir miktar. Bu rakama, Sabadell'in TSB satışından elde edeceği ve Mart veya Nisan 2026'da ödenecek olan 2.5 milyar avroluk temettü de eklenebilir. Eğer devralma, Eylül'de başlayacak kabul süreci sonunda başarıyla kapanırsa, BBVA bunun ana faydalanıcısı olacak. Yani, banka bu parayı teklifini iyileştirmek ve kabul eden hissedarlara ödemeyi öne çekmek için kullanabilir.

TAKAS ORANINDA AĞUSTOS AYI AYARLAMASI BEKLENİYOR

BBVA, bu aylarda her iki bankanın ödediği temettüleri dahil etmek için takas denkleminde birkaç ayarlama yapmak zorunda kaldı. Bu nedenle, başlangıçtaki teklif, her 5.3456 Sabadell hissesi için bir yeni BBVA hissesi artı 0.70 avro nakit olarak değişti. Sabadell, dağıtım planları kapsamında Ağustos ayında ilk olağan temettüsünü ödeyeceğini zaten doğruladı. Bu nedenle, BBVA'nın bu ödemeyi hesaba katarak takası tekrar ayarlaması gerekecek. Kabul süresi Eylül'ün ilk haftalarına kadar başlamayacak ve devralmaya ilişkin nihai karar Ekim başında belli olabilecek.