BDDK, 3 bankaya faaliyet izni verdi

Resmi Gazete'de yayımlanan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararlarına göre 3 şirkete faaliyet izni verildi.

Colendi Bank A.Ş.'ye faaliyet izni verildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10. maddesi, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7. maddesi ve Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik kapsamında yaptığı değerlendirme sonucunda, 03.08.2023 tarihli ve 10639 sayılı Kararı ile Colendi Bank A.Ş.'ye kuruluş izni verilmesinin ardından, faaliyet izni de onaylanmış oldu.

Ziraat Dinamik Banka A.Ş.'ye faaliyet izni verildiği kararda ise "5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10 uncu maddesi, Bankaların Izne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7'inci maddesi ve Dijital Bankaların Faaliyet Esaslan ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 23.03.2023 tarihli ve 10542 sayılı Kararı ile kuruluş izni verilen Ziraat Dinamik Banka A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir" denildi.

Faaliyet izni verilen 3. banka ise FUPS Bank A.Ş. oldu. 10979 sayılı kararda "5411 sayılı Bankacılık Kanununun 10'uncu maddesi, Bankaların izne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmeliğin 7'nci maddesi ve Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde, Kurulun 28.09.2022 tarihli ve 10347 sayılı Kararı ile 02.11.2023 tarihli ve 10715 sayılı Karanı uyarınca kuruluş izni verilen FUPS Bank A.Ş.'ye faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.