BDDK açıkladı. Bankalardan dev kâr

BDDK bankaların ilk dönem net kârlarını açıkladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Nisan 2024 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporunu yayımladı. Buna göre sektörün aktif büyüklüğü 2023 sonuna göre 2 trilyon 692 milyar 353 milyon lira artarak 26 trilyon 242 milyar 586 milyon liraya ulaştı.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 2023 sonuna göre 13 trilyon 147 milyar 46 milyon liraya çıktı. Menkul değerler toplamı da 4 trilyon 375 milyar 322 milyon liraya yükseldi. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı ise yüzde 1,52 seviyesinde kayıtlara geçti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2023 sonuna göre yüzde 5,3 artarak 15 trilyon 642 milyar 392 milyon lira oldu.Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 7,8 artışla 2 trilyon 321 milyar 283 milyon liraya ulaştı.

DUDAK UÇUKLATAN KÂR

BDDK yayımladığı raporda Bankaların Nisan sonu itibarıyla sektörün dönem net kârına da açıkladı. Rapora göre bankalar ilk dönemdeki net kârı 190 milyar 721 milyon liraya ulaştı. Sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 17,22 olarak kayıtlara geçti.