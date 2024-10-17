BDDK açıkladı. Bir yıl içinde milyoner sayımız öyle bir arttı ki...

Bir yanda 12 Bin 500 lira emekli maaşı bir yanda da 17 Bin 2 liralık asgari ücretli...Bunun yanında ise bol bol milyonerimiz varmış. Bunu biz demiyoruz...Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK söylüyor.Bir yıl içinde milyoner sayımız öyle bir arttı ki, rakamlara yetişilemiyor.

Türkiye'de Ağustos 2023'teki milyoner sayısı 1 Milyon 106 bin 977 olarak açıklanmıştı. Aradan bir yıl geçti. O milyoner sayısı 577 bin 996 kişi daha artarak, toplam milyoner sayısı 1 Milyon 684 bin 933 kişiye yükseldi.

Anlaşılacağı gibi bir yıl içinde 577 bin 996 kişi daha milyoner olmuş oldu. Bankalarda 250 Bin lira ile 1 Milyon lira arasında mevduat hesabı bulunan kişi sayısı ise 990 bin 556 kişi daha arttı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK'nın açıkladığı verilere göre son bir yılda bankalarda mevduatın büyüklüğü 4,2 trilyon lira yükseldi. Bu artışın 3,4 trilyon liralık kısmı 1 milyon TL üzeri hesaplardaki büyümeden kaynaklandığı görüldü.

Yurtiçi yerleşiklerin mevdu­ata yönelik ilgisi bankacılık ve­rilerinden de görülüyor. Ban­kacılık Düzenleme ve Denetle­me Kurumu (BDDK) verilerine göre, son 1 yılda bankalardaki mevduatın büyüklüğü 4.2 tril­yon TL yükseldi.