BDDK dikkat çeken karar: Varlık şirketinin faaliyet iznini iptal etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
BDDK dikkat çeken karar: Varlık şirketinin faaliyet iznini iptal etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Saad Al-Janabi'nin kurucu ortağı olduğu AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim A.Ş.'nin faaliyet iznini, kurucularda aranan şartları kaybettiği gerekçesiyle iptal etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK, bir varlık şirketin faaliyet iznini iptal etti. BDDK'nın kararına göre Saad Al-Janabi'nin kurucu ortağı olduğu AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim A.Ş.'nin faaliyetin durdurulmasına karar verdi.

Resmî Gazete'de yayımlanan kararda, Al-Janabi'nin kurucularda aranan şartları kaybettiği belirtildi. Bu gerekçeye dayandırılan kararla birlikte durdurulduğu belirtildi. Kararın gerekçesinde, işlemin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili yönetmeliklere dayanılarak, verildiği ifade edildi.

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