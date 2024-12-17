BDDK dikkat çeken karar: Varlık şirketinin faaliyet iznini iptal etti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK, bir varlık şirketin faaliyet iznini iptal etti. BDDK'nın kararına göre Saad Al-Janabi'nin kurucu ortağı olduğu AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim A.Ş.'nin faaliyetin durdurulmasına karar verdi.

Resmî Gazete'de yayımlanan kararda, Al-Janabi'nin kurucularda aranan şartları kaybettiği belirtildi. Bu gerekçeye dayandırılan kararla birlikte durdurulduğu belirtildi. Kararın gerekçesinde, işlemin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili yönetmeliklere dayanılarak, verildiği ifade edildi.