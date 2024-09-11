BDDK, GSD Varlık Yönetim'e faaliyet izni verdi

GSD Varlık Yönetim A.Ş.’ye faaliyet izni verilmesine ilişkin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı 11 Eylül 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

BDDK Kararında, "Kurulun 5 Eylül 2024 tarihli toplantısında, 4 Eylül 2024 tarih ve E-12509071-110.01.01-129109 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; Kurulun 04.04.2024 tarihli ve 10891 sayılı Kararı ile kuruluşuna izin verilen GSD Varlık Yönetim A.Ş.'ye 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 143. maddesi ve Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmeliğin 6’ncı maddesi çerçevesinde faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.