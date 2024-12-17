BDDK kararları Resmi Gazete'de

BDDK kararları 17 Aralık tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.

KATILIMEVİM KATILIM BANKASI'NA ONAY

Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, 10 milyar TL sermaye ile kurulacak Katılımevim Katılım Bankası A.Ş.'nin kurucu ortakları arasında Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Serdar Turhan, Ömer Burkay, Ahmet Özcan ve Selay Turhan İnce yer aldı.

Kuruluş izni, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda verilen bilgi ve belgelere göre değerlendirildi. Bankanın, Türkiye'deki katılım bankacılığı sektöründe faaliyet göstereceği belirtildi.

ASG ALTIN GEZEGEN VARLIK YÖNETİMİ AŞ.'NİN İZNİ İPTAL OLDU

BDDK, AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet iznini iptal etme kararı verdi. BDDK'nın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kurul kararına göre, 'kurucularda aranan şartları kaybettiği anlaşılan' Saad Al-Janabi'nin kurucu ortağı olduğu AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim A.Ş.'nin faaliyet izni iptal edildi.