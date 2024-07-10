BDDK Kararları Resmi Gazete'de

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) son kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan kararlara göre, daha önce kuruluş izni verilen Pratik Finansman A.Ş., incelenen belgelerin ardından faaliyet göstermek üzere gerekli izinleri aldı. BDDK'nın 04.07.2024 tarihli toplantısında alınan bu karar, şirketin Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca faaliyetlerini sürdürebilmesinin önünü açmaktadır.

Diğer yandan, Tuna Faktoring A.Ş. ile ilgili bir başka karar da Resmi Gazete'de yerini buldu. Söz konusu şirketin, hissedarlarının büyük bir kısmının şirket kurucuları için aranan nitelikleri kaybetmesi sebebiyle faaliyet izninin iptal edildiği bildirildi. Bu karar, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'nun ilgili maddelerine dayanarak alındı ve Resmi Gazete'de duyuruldu. Böylece, Tuna Faktoring A.Ş.'nin faaliyetlerine devam etme yetkisi resmen sona erdi.