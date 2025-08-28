BDDK'dan bankalara kredi kartı talimatı! Bunu yapanın başı yanacak

Son dönemde ekonomide yaşanan dalgalanmalar sebebiyle vatandaş kredi kartı kullanımına yöneldi. Bu kapsamda ekonomi yönetiminin uyguladığı sıkı para politikalarını desteklemek maksadıyla kredi kartı kullanımına yönelik bir dizi kısıtlama getirilirken, bazı bankaların müşterilerin kredi kartı limitlerini mevzuata aykırı şekilde yukarı çekmesi dikkat çekti.

Yasal düzenlemeler kapsamında BDDK, kredi kartı limitlerinde müşterilerin aylık gelirinin 4 katını 'tavan limit' olarak belirlerken, söz konusu sınırın üzerindeki limit işlemlerine ise izin vermiyor.

Farklı bankalardan binlerce müşteri, bankalarının mobil uygulamasına erişim sağladıklarında aylık gelirlerinin kendilerine sorulmaksızın düzenli olarak yükseltildiğini ve bu nedenle kredi kartı limitlerinde artışa gidildiğini tespit etmesiyle birlikte yapılan usulsüzlüğün BDDK'ya ihbar edilmesinin ardından BDDK, bankalara gönderdiği talimat yazısı ile müşterilerin aylık gelir bilgilerinde yapılacak usulsüz artırımlara ilişkin idari ve para cezası uygulanacağını belirtti.

