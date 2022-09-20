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BDDK'dan derecelendirme kuruluşlarına illişkin yönetmelikte değişiklik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), derecelendirme kuruluşlarının yetkilendirilmesine ve faaliyetlerine ilişkin esaslar hakkında yönetmelikte değişikliğe gitti.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 02:15
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BDDK'dan derecelendirme kuruluşlarına illişkin yönetmelikte değişiklik

BDDK'dan derecelendirme kuruluşlarına illişkin yönetmelikte değişiklik
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BDDK tarafından Derecelendirme Kuruluşlarının Yetkilendirilmesi ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bloomberg’te yer alan habere göre; yönetmelikte yapılan değişiklikte şu ifadeler yer aldı:

“Yetkili derecelendirme kuruluşunun banka dışı ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, yöneticileri, derecelendirme komitesi üyeleri ve derecelendirme uzmanları, başka bir derecelendirme kuruluşunda ya da bağımsız denetim veya değerleme hizmeti veren kuruluşlarda yönetim kurulu başkanı ya da üyesi, yönetici veya ortak olamazlar. Bağımsız denetçi veya derecelendirme uzmanı ya da değerleme uzmanı olarak çalışamazlar.”

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