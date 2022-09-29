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BDDK'dan bir bankaya daha kuruluş izni. FUPS Bank'ın kuruluşuna onay çıktı

Dijital mevduat bankacılığı alanında faaliyet gösterecek bankanın kuruluş sermayesi 1,5 milyar lira olacak.

Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe - 09:46
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BDDK'dan FUBS Bank'ın kuruluşuna onay çıktı

BDDK'dan bir bankaya daha kuruluş izni. FUPS Bank'ın kuruluşuna onay çıktı
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'de, FUPS Bank AŞ unvanı altında 1,5 milyar lira sermayeli bir dijital mevduat bankasının kuruluşunu onayladı.

BDDK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan Kurul kararına göre, Lydians Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ, Fatih Tosmur, Hüseyin Cem Başçı, Elif Tosmur ve Eysa Tosmur tarafından Türkiye'de FUPS Bank AŞ unvanlı bir dijital mevduat bankası kurulmasına izin verildi.

Bankanın kuruluş sermayesi 1,5 milyar lira olacak.

Söz konusu karar Bankacılık Kanunu, Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik, Dijital Bankaların Faaliyet Esasları ile Servis Modeli Bankacılığı Hakkında Yönetmelik uyarınca alındı.

Bu kapsamda banka, ilgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda dijital bankalar için belirtilen esaslara uygun olarak faaliyet gösterecek

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