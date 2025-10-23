45 YIL SONRA GELEN ŞOK İTİRAF

Dünyaca tanınan İngiliz müzisyen ve Beatles grubunun kurucusu John Lennon'u, 1980’de 40 yaşındayken öldüren Mark David Chapman, cinayetin arkasındaki gerçek nedeni ilk kez açıkladı.

LENNON’A DÖRT KURŞUN

Neredeyse 45 yıl önce Beatles efsanesi John Lennon, New York’ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Lennon’ı dört kurşunla sırtından vuran Mark David Chapman hâlâ cezaevinde.

Geçtiğimiz aylarda yapılan 14. tahliye başvurusu da mahkeme tarafından reddedildi. Ancak bu duruşmada Chapman, cinayeti işleme sebebini ilk kez açıkça dile getirdi.

"TAMAMEN BENCİLCEYDİ..."

New York Post’un haberine göre, ağustos ayında Green Haven Islah Tesisi’nde görülen duruşmada Chapman şu sözleri söyledi:

"Ne yazık ki bunu sadece kendim için yaptım. Her şey onun popülaritesiyle ilgiliydi. Tamamen bencilceydi."

Komisyon üyeleri Chapman’a Lennon’ı neden hedef aldığını sorduğunda şu yanıtı verdi:

"Ünlü olmak, aslında olmadığım biri olmak istedim. Sonra fark ettim ki, ölmeden de ‘birisi’ olabilirim. İşte, o kadar düşmüştüm. 8 Aralık sabahı, onunla tanışıp, onu öldüreceğimi biliyordum."

ROMANDAN CİNAYETE GİDEN TAKINTI

Chapman, daha önce yaptığı açıklamalarda J.D. Salinger’ın ‘Çavdar Tarlasında Çocuklar’ adlı romanının başkarakteri Holden Caulfield ile özdeşleştiğini belirtmişti.

Lennon’ı da Holden gibi “sahte ve içten olmayan biri” olarak tanımlamıştı. Ancak bu kez, cinayetin arkasındaki gerçek niyetin ün kazanma arzusu olduğunu itiraf etti.

EVİNİN ÖNÜNDE VURULMUŞTU

Lennon, 1980 yılında eşi Yoko Ono ile birlikte New York’taki evlerinin önünde arabasına binerken Chapman tarafından vurularak hayatını kaybetmişti. O gün Lennon 40, Chapman ise 25 yaşındaydı.

Mahkeme, Chapman’ın ifadelerinde gerçek bir pişmanlık ya da empati olmadığını belirtti. Bu gerekçeyle tahliye başvurusu reddedildi ve bir sonraki başvurunun 2027’ye kadar yapılamayacağı açıklandı.

"ÜNLÜ OLMAK ARTIK UMURUMDA DEĞİL"

Chapman, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Artık ünlü olmaya yönelik bir ilgim yok. Beni bir halının altına süpürün. Ünlü olmak istemiyorum. Artık bitti..."