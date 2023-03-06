Hassas bebek ciltleri için hazırlanan bebe yağı sadece bebeklerde değil yetişkinlerinde tercih ettiği bir yağdır. Bebe yağını saç bakımından vücut peelingine kadar pek çok alanda doğal içeriği sayesinde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Peki, bebe yağı ne işe yarar? Bebe yağı hangi alanlarda kullanılır?

BEBE YAĞININ FAYDALARI NELER?

Bebek yağı, genellikle% 98 mineral yağ ve % 2 kokudan oluşmaktadır.

-Bebek yağları, içerdikleri mineraller sayesinde gözenekleri kesinlikle tıkamazlar.

-Bebe yağı yağ molekülleri çok büyük olduğu için cilde nufüz etmezler, cilt üzerinde koruyucu bir tabaka oluştururlar.

-Bebe yağı cilt, saç veya tırnaklarınıza sürmeniz halinde nemlendirir, içindeki mineraller sayesinde yumuşaklık sağlar.

BEBE YAĞI HANGİ ALANLARDA KULLANILIR?

Temizleyici olarak kullanın:

Yüzünüzdeki kir ve makyaj malzemesini çıkarmak için kesinlikle güvenle kullanabilirsiniz. Bebek yağının içine istediğiniz aromayı katarak kokusunu değiştirebilirsiniz. Eğer içine çay ağacı yağı eklersenez, antibakteriyel olur ve akne ve sivilcelerin tedavisinde yardımcı olur.

Bebek yağını yanaklar, alın, burun ve çeneye az miktarda sürün. Elinizle daireler çizerek masaj yapın. 2-5 dakika masajın ardından ılık, temiz bir bez ile tamamen silin.

Göz Makyaj Çıkarma:

Bebek yağının göz makyajınızı temizlemek için de kullanabilirsiniz.

Bir pamuk veya makyaj temizleme pedinin üzerinde bir miktar bebek yağı koyun. Gözünüzde bulunan rimel, far kalemin temizlendiğini göreceksiniz. Bu işlemi yaparkan gözlerinize fazla sert uygulama yapmamaya özen gösterin.

Tüylerinizi alırken kullanın:

Vücudunuzdaki fazla tüyleri tıraş bıçağı ile alacaksanız, cildinizin çok hızlı bir şekilde tahriş olduğunu bilirsiniz. Pahalı tıraş kremleri yerine size bebek yağını öneriyoruz.

Tıraş işlemine başlamadan önce bebek yağı sürün. Ardından tıraş işlemini gerçekleştirin. Böylece cildinizin nemlendiriciye ihtiyacı kalmayacaktır.

Makyaj fırçalarını temizleyin:

Makyaj yaparken kullandığınız fırçaların haftada bir kez temizlenmesi gerekiyor. Bir çok kişi genellikle makyaj fırçalarını yıkayarak temizlemeye çalışıyor.

Bunun için önce fırçalarınızı avucunuzun içine koyduğunuz bebek yağına bulayın. Birkaç dakika bekleyin. Ardından fırçanızı yıkayın. Hem daha kolay temizlendiğini hem de yumuşak olduklarını göreceksiniz. Fırçalarınızı kuruyuncaya kadar düz bir şekilde tutmayı unutmayın.

Kuru ve cansız saçlar:

Saçlarınızın canlı ve sağlıklı görünmesini istiyorsanız bebek yağını kullanabilirsiniz.

Bir makyaj pedine ve pamuklu bir beze bebek yağı dökün. Bu bezi saçlarınızın canlız ve kırık bölümlerine tampon yaparak uygulayın. Ardından saçlarınıza istediğiniz gibi şekil verebilirsiniz.