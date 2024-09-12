Bebeğe şiddet ve istismarda 2 kişi daha tutuklandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki Sıla Y. bebeğe yönelik şiddet ve cinsel istismar olayıyla ilgili olarak tutuklu sayısı 5'e çıktı. Olayla ilgili olarak daha önce anne B.Y. ile yaşları 13 ve 14 olan iki komşu çocuğu tutuklanmıştı. Son gelişmelerle birlikte, anne B.Y.'nin imam nikahlı eşi ve komşu çocuklardan birinin babası olan iki kişi daha tutuklandı.

Yeni tutuklamalarla birlikte toplamda 5 kişi bu olayla bağlantılı olarak cezaevine gönderilmiş oldu. Hastanede tedavi altında bulunan Sıla Y. bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Olayın detaylarına ilişkin soruşturma devam ediyor.