Bebeği olanlar dikkat! Bu ürünlerin satışı yasaklandı

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde ilan etmeyi sürdürüyor.

Bakanlık, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ne (GÜBİS) bu defa bir oda kokusu ile bir bebek kanguru modelini ekledi.

Buna göre; "Bella Maison" marka "Black Oud" oda kokusunun piyasaya arzı yasaklandı, mevcut ürünlerin de toplatılması kararlaştırıldı.

Ürünün güvensizlik nedeni olarak ise şu bilgiye yer verildi:

"Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik Madde 36 Ve Ek-2 3.2 (Ts En Iso 11683) Gereği Ürün Ambalajında Dokunsal Uyarı İşareti Bulunmamaktadır."

BEBEK KANGURU MODELİNDE YARALANMA TEHLİKESİ

Listedeki bir diğer ürün ise bebek kanguru modeli oldu. "Duux" marka kangurunun piyasaya arzı yasaklandı. Bakanlık, mevcut ürünlerin de toplatılmasına karar verdi.

Karara gerekçe olarak ürünün bağlama sistemindeki güvensizlik gösterildi. İlgili bildirimde, ürünün yaralanmalara yol açabileceği kaydedildi.