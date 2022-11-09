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Bebeğin 5'inci kattan atıldığı olayda anne, kızı ve baba tutuklandı

Antalya’da yeni doğan bebeğin balkondan atıldığı olayda anne, kızı ve baba tutuklandı. Bebeğin annesi olan 15 yaşındaki Gürcistan uyruklu kızın ifadesinde “Hamile olduğumu bilmiyordum. Ölü doğduğu için panikle attım” dediği öğrenildi.   

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 21:29
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Bebeğin 5'inci kattan atıldığı olayda anne, kızı ve baba tutuklandı

Bebeğin 5'inci kattan atıldığı olayda anne, kızı ve baba tutuklandı
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Olay, Alanya ilçesi Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde yeni doğan bir bebeği apartman girişinde gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yeni doğan bebeğin cinsiyetinin kız olduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemeler ve güvenlik kamerası görüntülerinde bebeğin apartmanın 5. katından atıldığını tespit etti. 6. dairenin giriş ve banyo penceresindeki kan lekeleri nedeniyle Gürcistan uyruklu anne İ.S. (55), kızı N.S. (15) ve baba B.S. (55) gözaltına alındı. 

ANNESİ ATMIŞ

Yapılan incelemeler sonucunda yeni doğan ve apartmanın 5. katından atılan bebeğin 15 yaşındaki N.S.’ye ait olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından anne İ.S., baba B.S. ve kızları N.S. adliyeye sevk edildi. N.S.'nin savcılık ifadesinde, “Hamile olduğumu bilmiyordum. Tuvalete girdiğim sırada sancım başladı. Daha sonra doğum gerçekleşti. Bebek ölü doğdu. Bende paniğe kapılarak aşağıya attım” dediği öğrenildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan anne İ.S., baba B.S. ve kızları N.S. tutuklanarak Alanya L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.      

       

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