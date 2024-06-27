Bebeğin cinsiyeti partilerinden sonra şimdi de 'bebeğin babası kim?' partisi

Düzenleme: Kaynak: mynet
Bebeğin cinsiyeti partilerinden sonra şimdi de 'bebeğin babası kim?' partisi

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü akıllara durgunluk verdi. Bir kadın renkli tişörtler giydirdiği erkeklerin arasından bebeğinin babasının kimliğini pastayla açıkladı.

Bu kadarı da yok dedirten bir skandal daha. Her gün başka bir şeye şaşırdığımız şu günlerde bugün de akıllara durgunluk veren bir olayla karşı karşıya kalındı.

Sosyal medya çılgınlığı her geçen gün çığ gibi büyüyor. Kullanıcıların ilginç görüntülerine şahit olunan son günlerde bu sefer ki şaşırtan detay ise “bebeğin babası kim” konsepti oldu.

TikTok'ta bir kullanıcı paylaşımıyla dikkat çekti. Bir pastanın başına geçen bir kadın ve 5 erkek "Bu bebeğin babası kim?" notunu eklediği paylaşımıyla kullanıcıların eleştiri yağmuruna tutuldu. Pastadan çıkan duman rengiyle aynı tişörtü giyen erkek bebeğin babası oldu.

Videoyu gören diğer kullanıcılar görüntülere tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Umarım DNA testi yaptırıp çocuğun babasını bulmuştur" yorumunu yaptı.

Diğer bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Umarım kurgudur" yorumunda bulundu.

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