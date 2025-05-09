Bebeğin kız mı erkek mi olduğunu hangi besinler belirliyor? İşte efsaneler ve gerçekler...

Hamilelik, anne ve bebeğin sağlığı için kritik bir dönem. Bu süreçte beslenme alışkanlıklarının yalnızca genel sağlığı değil, bebeğin cinsiyetini de etkileyebileceği yönünde halk arasında yaygın inanışlar bulundu.

Kırmızı et ve tuzlu gıdaların erkek, balık ve sebzelerin ise kız bebek olasılığını artırdığı gibi söylentiler, yıllardır kulaktan kulağa dolaştı.

Peki, bilim bu konuda ne diyor? Besinler gerçekten bebeğin cinsiyetini belirlemede rol oynuyor mu?

Uluslararası bilimsel çalışmalar ve alanında önde gelen uzmanların görüşleriyle bu soruya yanıt arandı.

BİLİMSEL GERÇEK: CİNSİYET GENETİK Mİ, BESLENME Mİ?

Bebeğin cinsiyetinin, döllenme sırasında babadan gelen spermin X veya Y kromozomuna bağlı olduğu bilimsel bir gerçek.

Oxford Üniversitesi’nden genetik uzmanı Prof. Dr. Mark Pagel, “Cinsiyet, genetik bir süreçtir ve sperm ile yumurtanın birleşmesiyle belirlenir. Beslenmenin bu genetik süreci doğrudan etkilediğine dair kesin bir kanıt bulunmuyor” dedi. Ancak, bazı araştırmalar, annenin beslenme alışkanlıklarının dolaylı yollardan cinsiyet oranlarını etkileyebileceğini öne sürdü.

Exeter Üniversitesi’nde Dr. Fiona Mathews liderliğinde yapılan bir çalışma, annenin kalori alımının cinsiyet üzerinde etkisi olabileceğini gösterdi.

Araştırma, yüksek kalorili diyetle beslenen kadınların erkek bebek sahibi olma olasılığının biraz daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Mathews, “Bu bulgular, beslenmenin cinsiyet üzerindeki etkisinin minimal olduğunu, ancak tamamen göz ardı edilemeyeceğini gösteriyor” diye açıkladı.

Çalışma, İngiltere ve Avustralya’dan 740 hamile kadın üzerinde gerçekleştirildi ve kalori alımının erkek bebek oranını %56’ya kadar artırabileceği belirtildi.

PH VE DİYET: BİLİMSEL TARTIŞMALAR

Bazı teoriler, üreme sistemindeki pH seviyesinin sperm hareketliliğini etkileyerek cinsiyet olasılıklarını değiştirebileceğini savundu. Örneğin, alkali bir ortamın Y kromozomu taşıyan (erkek) spermlerin hayatta kalma şansını artırabileceği düşünüldü.

ABD’deki Johns Hopkins Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Dr. Sarah Johnson, “Teorik olarak, alkali gıdalarla zenginleştirilmiş bir diyet pH’ı etkileyebilir, ancak bu etki o kadar küçük ki, cinsiyet üzerinde belirleyici bir rol oynadığını söylemek zor” dedi.

Johnson, bu tür diyetlerin genellikle potasyum ve magnezyum açısından zengin gıdalar, yani muz, avokado ve yeşil yapraklı sebzeler içerdiğini belirtti.

Buna karşılık, asidik bir ortamın X kromozomu taşıyan (kız) spermlere avantaj sağladığına dair teoriler de mevcut.

Dr. Johnson, bu tür çalışmaların çoğunun gözlemsel olduğunu ve kesin sonuçlara ulaşmak için daha fazla randomize kontrollü çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, “Beslenme, doğurganlık ve genel sağlık üzerinde büyük bir etkiye sahip, ancak cinsiyet seçimi için bir araç olarak kullanılması bilimsel açıdan zayıf bir temel üzerine oturuyor” diye ekledi.

EFSANELER VE GERÇEKLER: MUZ ERKEK, BALIK KIZ MI?

Halk arasında muzun potasyum içeriği nedeniyle erkek bebek olasılığını artırdığı, balık ve sebzelerin ise kız bebek şansını yükselttiği gibi inanışlar yaygın.

Hollanda’daki Utrecht Üniversitesi’nden embriyolog Dr. Annelies Bos, bu tür inanışların bilimsel bir temelden yoksun olduğunu söyleyerek, “Besinlerin cinsiyet üzerindeki etkisi, genetik faktörlerin yanında ihmal edilebilir düzeyde. Muz yiyerek erkek bebek sahibi olacağınızı düşünmek, bilimden çok bir umut” dedi.

Dr. Bos, özellikle kısıtlayıcı diyetlerin hamilelikte risk oluşturabileceğine dikkat çekerek, “Aşırı tuzlu veya tek tip diyetler, anne ve bebeğin sağlığını tehlikeye atabilir. Hamilelikte dengeli beslenme, cinsiyetten bağımsız olarak en önemli öncelik olmalı” uyarısında bulundu.

UZMANLARDAN ÖNERİ: SAĞLIKLI BESLENME ÖN PLANDA

Beslenmenin cinsiyet üzerindeki etkisine dair çalışmalar devam etse de, uzmanlar hamilelikte sağlıklı ve dengeli bir diyetin önemine vurgu yaptı.

Kadın doğum uzmanı Dr. Jane Patel, “Hamilelikte vitamin, mineral ve yeterli kalori alımı, bebeğin sağlıklı gelişimi için kritik. Cinsiyet seçimi için diyetle uğraşmak yerine, anne adaylarının doktor ve beslenme uzmanlarıyla birlikte bir plan oluşturması en doğrusu” dedi.

ETİK VE TEKNOLOJİK BOYUT: CİNSİYET SEÇİMİ MÜMKÜN MÜ?

Beslenmenin ötesinde, cinsiyet seçimi için teknolojik yöntemler de tartışma konusu.

Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT) gibi yöntemler, tüp bebek tedavisi sırasında embriyoların cinsiyetini belirlemeyi mümkün kılıyor. Ancak, bu yöntem Türkiye ve birçok ülkede yalnızca genetik hastalıkların önlenmesi amacıyla kullanılıyor ve cinsiyet seçimi için yasal değil.

Etik uzmanı Prof. Dr. Stephen Latham, “Cinsiyet seçimi teknolojileri, etik ve toplumsal sonuçları nedeniyle sıkı düzenlemelere tabi. Beslenme gibi doğal yöntemlere yönelme, bu tartışmalardan kaçınma çabası olabilir” dedi.

BİLİMSEL GERÇEK Mİ, KÜLTÜREL MİT Mİ?

Beslenmenin bebeğin cinsiyetini etkilediğine dair halk arasındaki inanışlar, bilimsel çalışmalarda zayıf bir yankı buldu.

Genetik faktörler cinsiyetin ana belirleyicisi olmaya devam ederken, beslenmenin dolaylı ve minimal etkileri olabileceği düşünüldü.

Uzmanlar, anne adaylarını cinsiyet odaklı diyetler yerine sağlıklı ve dengeli beslenmeye teşvik etti.