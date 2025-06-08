Bebeğin sahaya girmesi sosyal medyada viral oldu

MLS’in 17. haftasında Chicago Fire, deplasmanda DC United’ı 7-1’lik skorla adeta sahadan sildi. Ancak maçın en çok konuşulan anı, skordan çok tribünden sahaya giren bir bebek oldu.

Karşılaşmanın 50. dakikasında, tribünlerde ailesiyle maçı izleyen küçük bir çocuk, kimsenin beklemediği bir şekilde sahaya daldı. Oyun anında durdurulurken, güvenlik görevlileri hızla müdahale ederek çocuğu saha kenarına çıkardı. Olay sırasında herhangi bir tehlike yaşanmazken, maç kısa bir süre sonra kaldığı yerden devam etti.

Chicago Fire’ın gol yağmuruna tuttuğu maçta, Brian Gutierrez ve Hugo Cuypers’in yıldızlaştığı performans dikkat çekti. Futbol otoritelerinden ESPN analisti Alexi Lalas, “Chicago Fire, bu sezonun en dominant performanslarından birini sergiledi, ancak sahaya giren bebek geceye damga vurdu” yorumunda bulundu. Öte yandan, DC United Teknik Direktörü Troy Lesesne, maç sonrası yaptığı açıklamada, “Bu bizim için zor bir geceydi, hem sahada hem de saha dışında beklenmedik anlar yaşadık, dedi.

Olay, sosyal medyada da geniş yankı buldu. X platformunda kullanıcılar, yaşananları hem şaşkınlık hem de espriyle karşıladı.

@SoccerFanUSA isimli sosyal medya kullanıcısı, “Chicago Fire 7 gol attı ama sahaya giren bebek maçı çaldı! #MLS” paylaşımıyla olayı tiye alırken, @FootballMum22, “Bebeğim sahaya girse ben de koşardım, ama 7-1’lik skor mu? DC United, toparlan!” yazdı.

Bir başka kullandı ise, “Bu bebek, DC United savunmasından daha hızlıydı!” diyerek espri yaptı.

Olayın videosu, X’te binlerce kez paylaşıldı ve kısa sürede viral oldu.

Güvenlik uzmanı Dr. John Sullivan, olayın ardından yaptığı değerlendirmede, “Bu tür durumlar nadir olsa da, stadyum güvenliği için önemli bir uyarı. Hızlı müdahale doğru bir hamleydi” dedi. Chicago Fire’ın tarihi galibiyeti kadar sahaya giren bebek de MLS’in bu haftaki en çok konuşulan konusu oldu.

Maçın ardından Chicago Fire, ligde yükselişini sürdürürken, DC United taraftarları hayal kırıklığı yaşıyor. Bu unutulmaz gece, hem sahadaki skor hem de saha dışındaki sürprizle uzun süre konuşulacak gibi göründü.