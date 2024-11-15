Bebeğini çöpe atan anne yakalandı! Nedeni belli oldu

Gözaltına alınan 28 yaşındaki Suriyeli 5 çocuk annesi H.E.S.’ninilk ifadesinde bebeği yasak ilişki sonucu dünyaya getirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Olay, geçen çarşamba günü saat 12.30 sularında Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi Etem Sokak’ta gerçekleşti. Suriye uyruklu bir kişi, çöp dökmek istediği sırada konteynerde ağlama sesi duydu. Konteyneri kontrol eden kişi, yastık kılıfının içindeki bebeği görüp, çevredeki komşularına haber verdi. Komşuları da durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, plasentasıyla bulunan kız bebeğin, birkaç saat önce dünyaya geldiğini belirledi. Bebek ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldıb

Yeni doğan bebek skandalı. Yastık kılıfına sarılı halde çöpte bulundu

YASAK İLİŞKİ SONUCU DOĞURDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Olayın sonrasında bebeği bırakan anneyi araştıran polis ekipleri, çevredeki evlerde yaşayan kişilerle tek tek konuştu. Çöp konteynerinin yakınında bir evde yaşayan Suriye uyruklu H.E.S.’den şüphelenen ekipler kadının ifadesini aldı. H.E.S., polislere bebeği evinin banyosunda dünyaya getirdiğini daha sonra da çöp konteynerine bıraktığını itiraf etti. 5 çocuk annesi H.E,S.’nin eşinin yurt dışında olduğu, bebeği de yasak ilişki sonucu dünyaya getirdiği öğrenildi. Gözaltına alınan H.E.S., emniyete götürüldü.