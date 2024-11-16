Bebeğini çöpe atan Suriyeli serbest bırakıldı

Kaynak: DHA
Bebeğini çöpe atan Suriyeli serbest bırakıldı

Konya'da 28 yaşındaki Suriyeli kadın yeni doğan bebeğini çöpe atmıştı. Hastanede bebeğin tedavisi sürerken anne serbest bırakıldı.

Konya Meram'da Suriyeli 28 yaşındaki kadın yasak ilişki sonucu doğurduğu bebeği çöpe attı. Bebeği de çöpten başka bir Suriyeli buldu. Gözaltına alınan anne serbest bırakıldı.

Konya Meram'da çöp konteynerinden ağlama sesi duyan Suriye uyruklu bir kişi, yastık kılıfı içinde yeni doğmuş bir bebek buldu. Polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

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Plasentasıyla bulunan kız bebeğin birkaç saat önce doğduğu belirlendi ve hastanede tedavi altına alındı.

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Olayın ardından polis, çevrede yaptığı araştırmada bebeği bırakan kişinin Suriye uyruklu H.E.S. olduğunu tespit etti. H.E.S., bebeği banyoda doğurduğunu ve çöp konteynerine bıraktığını itiraf etti.

5 çocuk annesi olan H.E.S.'nin eşinin yurt dışında olduğu, bebeğin yasak ilişki sonucu doğduğu öğrenildi. Gözaltına alınan kadın serbest bırakılırken, bebeğin devlet korumasına alınması bekleniyor.

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