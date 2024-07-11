Bebeğini çöpe bırakan kadın tahliyesini istedi

Kaynak: İHA
Bebeğini çöpe bırakan kadın tahliyesini istedi

Kastamonu'nun Kuzeykent Mahallesi'nde, 2 Kasım 2023 tarihinde, Karadut Sokak üzerinde, çöp konteynerinin yanında çöp poşetine sarılı halde bulunan erkek bebek, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü.

Bebek, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara'da tedavi edilerek sağlığına kavuştu.

Anne tutuklandı

Olay sonrası yapılan soruşturmada, bebeğin annesinin Cansu Ç. (18) olduğu tespit edildi. Hamileliğini ailesinden saklayan ve tuvalette doğum yaptığı belirlenen Cansu Ç., tutuklandı ve hakkında “kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme” suçlamasıyla dava açıldı.

Mahkemede pişmanlık ifadesi

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katılan Cansu Ç., çok pişman olduğunu belirterek, "Tahliyemi ya da ev hapsi cezası verilmesini istiyorum" dedi.

Tanık ifadeleri

Tanık olarak dinlenen Cansu Ç.'nin kardeşleri Canan, Ceyhun ve Cihan Ç., kardeşlerinin hamile olduğunu fark etmediklerini, olayı polis geldiğinde öğrendiklerini ifade ettiler. Tanıklardan Burak K., çöp konteynerinin yanında odun toplarken bebek sesi duyduklarını ve poşeti açtıklarında bebeği bulduklarını anlattı.

Bir diğer tanık İsmail K. ise, akşamları halı sahanın önünde ateş yaktıklarını, odun almak için çöp konteynerinin yanına gittiklerinde poşetten bebek sesi duyduklarını ve bebeği bulduklarını belirtti.

Duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, Cansu Ç.'nin tutukluluğunun devamına karar verdi ve bebeğin sağlık durumu ile ilgili rapor alınmasını talep etti. İddianamenin hazırlanması için dosyanın Cumhuriyet Savcısına teslim edilmesine karar verilerek duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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