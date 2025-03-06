Bebeğini internette 236 TL'ye satışa çıkardı! Almanya'da büyük skandal

Almanya’nın kuzeyinde bulunan Nordsee kentinde, 22 yaşındaki bir kadın, 10 aylık çocuğunu çok yaramazlık yaptığı için kargo ücreti karşılığı isteyen kişiye göndermek için ilan verdi.

ÇOCUĞUNU 6 EURO 75 CENT (236,34TL) KARŞILIĞINDA VERMEK İSTEDİ!

Çocuğu isteyen kişinin 6 Euro 75 Cent (236,34 TL) miktarındaki kargo ücretini ödemesi istendi. İlanı görenler ufak çaplı şok geçirirken ilanı veren anneye büyük tepki gösterilirken polis ekiplerine de durum bildirildi.

Polis ekipleri ise, kısa süre içinde ilanda açık adresi de bulunan annenin evine baskın düzenledi.

“ŞAKA YAPTIK” DEDİLER

Polis ekipleri, 10 aylık çocuğun, anne ve babasıyla beraber evde olduğunu, durumunun da iyi olduğunu tespit etti. Anne ve baba polis ekiplerine, "Şaka yaptıklarını" belirtirken olay Gençlik İdaresi’ne bildirildi. Ailenin davranışlarının yetkililer tarafından takip edileceği açıklandı.